Mikä on maailman nopein eläin?

Muuttohaukalla

on paras ihmisten mittaama nopeusennätys. Se on syöksynyt todistetusti peräti 389 kilometriä tunnissa.Tuo ennätys on kesyn muuttohaukan tekemä. Se on mitattu erittäin korkealla juuri siinä vaiheessa, kun haukka on lähtenyt syöksyyn.Muuttohaukat saalistavat yleensä alempana ja kovimmat nopeudet ovat noin 300 kilometriä tunnissa.Tunturi-, keltapää- ja aavikkohaukka pystyvät todennäköisesti samoihin nopeuksiin. Mittauksia niistä ei kuitenkaan ole, koska ne ovat varsin harvinaisia haukkalajeja.Muuttohaukka ei ole ykkönen, kun tarkastellaan matkalentovauhtia. Se on kiitänyt matkalennossa vain hieman yli 100 kilometriä tunnissa. Nopein matkalentäjä on piikkipyrstökiiitäjä, joka on kiitänyt 169 kilometrin tuntinopeutta.Linnut löytyvät nopeuslistan kärjestä, mutta osa maaeläimistäkin on varsin nopeita.Nopsin niistä on gepardi, jonka ennätykseksi on mitattu 96 kilometriä tunnissa. Väitteitä vieläkin suuremmista nopeuksista tosin on esitetty.Nisäkkäistä gepardi ei silti ole vikkelin. Parhaat lepakot ovat saavuttaneet lennossa nopeuden 160 kilometriä tunnissa.Nopein kala on tiettävästi mustamariini. Sen on mitattu vetäneen heittouistimen siimaa 125 kilometriä tunnissa.