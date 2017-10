Päivän lehti 13.10.2017

Miksi Venus on kuumempi kuin Merkurius, vaikka se on kauempana Auringosta?

Merkuriuksen

pinnan lämpö­tila voi olla jopa 430 celsiusasetta, kun Aurinko paistaa suoraan ylhäältä päiväntasaajalle.Merkuriukselta löytyy kuitenkin myös yksi Aurinkokuntamme kylmimpiä paikkoja. Sen napa-alueilla lämpötila voi laskea 220 pakkasasteeseen.Merkuriuksen pinnan lämpötila vaihtelee siis 650 astetta. Se on melkein viisi kertaa suurempi vaihtelu kuin siirryttäessä sata-asteisesta saunasta neljänkymmenen asteen pakkaseen.Aurinkokunnan planeettojen lämpötilan pitäisi tosiaan alentua Merkuriuksesta Venukseen ja edelleen Maahan, Marsiin ja niistä kauemmaksi. Venuksen lämpötila poikkeaa merkittävästi tästä säännöllisyydestä.Venuksen pinnan lämpötila ei vaihtele paljon, vaan se on yleensä 462 celsiusastetta. Vuorten huipulla on muutama kymmenen astetta viileämpää.Syynä kuumuuteen on Venuksen paksu hiilidioksidista muodostunut pilvikerros. Saapuvasta Auringon säteilystä yhdeksänkymmentä prosenttia heijastuu takaisin avaruuteen, mutta noin kymmenen prosenttia pääsee läpi ja jää tavallaan loukkuun Venuksen ilmakehän alaosiin.Venuksen ilmakehä on kuin paksu huopa, joka estää lämmön karkaamista avaruuteen.