Päivän lehti 13.10.2019

Ravitsemissuosituksissa olisi aika luopua lehmänmaidosta

Keskustelussa maidosta on tuotu esiin, että lehmänmaito on tarpeellinen osa ihmisen ravitsemuksen kokonaisuutta. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Maito on nisäkkään vastasyntyneen jälkeläisen ensisijainen ravinto aikana, jolloin se ei pysty vielä nauttimaan muuta ravintoa.