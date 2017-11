Päivän lehti 13.11.2017

Vaurastumista pidetään nyt myönteisenä asiana

keskustelussa vaurastumisesta on tullut myönteinen asia. Aikaisemmin toisten vaurauden kadehtimista pidettiin eräänlaisena demokratian vaikuttamisvälineenä, jolla pyrittiin nostamaan esiin tulonjakoon liittyviä epäkohtia. Nykyisin yksittäisten ihmisten varallisuuden lisääntymisellä on massojen varaukseton tuki.Monien suussa maistuu hyvältä vanha nollasummaperiaatteen kumoava mantra siitä, että yhdelle lisää ei ole muilta pois. Lottovoittajia ja yrityskauppiaita onnitellaan vuo­laasti, sillä heidän menestyksensä koetaan hyödyksi ja esimerkiksi muille ihmisille. Toisaalta katsottuna tuloerot kasvavat, ja yhteiskunnallisen aseman periytyminen on yhä todennäköisempää. Vaurastuneita onnittelevat köyhät ovat entistä suuremmalla toden­näköisyydellä köyhiä ja duunarin lapset duunareita myös ­tulevaisuudessa.Nämä tosiasiat eivät kuitenkaan haittaa aikana, jolloin ­taloudellinen eriarvoisuus ei erityisemmin kiinnosta. Ylen haastattelussa Kyösti Kakkonen totesi onnistujia olevan Suo­messa liian vähän. Epäonnis­tuneiden mielenkiinnon keskittyessä muukalaisvastaisuuteen ja EU-kritiikkiin on köyhälle lohduttavaa sijoittaa roponsa uhkapeleihin ja elää Veikkauksen luomissa unelmissa.Yhteiskuntaluokkien rauhanomaisen rinnakkaiselon kannalta on mukavaa, ettei yksittäisten ihmisten vaurastumisen tarvitse olla enää nolostuttavaa, mutta asiasta käytävän keskustelun toivoisi saavuttavan arvoisensa tason myös älyllistä kriisiä potevassa päivänpolitiikassa.Rohkenen olettaa, että harvojen vaurastumista ja tuloerojen kasvua koskevaan keskusteluun liittyy paljon notkean modernin lopun hybristä, jossa tulevaisuuden pohdinta ei näyttele kovinkaan suurta osaa.Historia osoittaa, että yhteiskuntien sisäänrakennetut mekanismit hillitä eriarvoisuuden ja katke­ruuden tuntemuksia saavuttavat aika ajoin kestokykynsä rajat traagisin seurauksin.Tulonsiirtonäkökulmasta yksilöiden vaurastuminen on siirto monilta köyhiltä harvoille rikkaille. Filosofia antaakin aihetta miettiä, onko rajallista aineellista todellisuutta edustavan rahan ja alati kasvavan populaa­tion näkökulmista nollasummaperiaatteen hylkääminen sittenkin pelkkää itsepetosta.