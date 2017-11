Päivän lehti 13.11.2017

Omakanta-palvelun käyttö on tehtävä helpommaksi

Digitalisoituvassa

yhteiskunnassa useimmat ovat tekemisissä it-järjestelmien kanssa myös oman työnsä ulkopuolella. Hyvä esimerkki tästä on terveydenhuollon tietoja sisältävä Omakanta-palvelu. Siihen on kirjautunut 1,6 miljoonaa suomalaista.Palvelun idea on erinomainen: kaikki henkilön terveystiedot on koottu yhteen järjestelmään riippumatta siitä, missä häntä hoidetaan. Kelan asiantuntijoiden mukaan Omakannan tarkoitus on helpottaa terveyspalveluja käyttävien elämää.Palvelun käytettävyys on kuitenkin aivan jotain muuta kuin mitä toivoisi. Palvelu ei ole helppokäyttöinen.Esimerkiksi järjestelmän terveystiedot-osion näkymä ”käynnit ja hoitojaksot” sisältää rivejä, joissa mainitaan vain ajankohta ja palveluyksikkö. Tarkempaa tietoa hakeva joutuu klikkailemaan näitä ja ­etsimään sitä riviä, josta olennainen tieto löytyy. Kaiken kukkuraksi osa riveistä ei sisällä lainkaan ­informaatiota ja osassa on vain mainittu, että potilaalle on varattu aika lääkärille.Vanheneva Suomi tarvitsee Omakanta-palvelua. Kelan tulisi kuitenkin kiireesti ryhtyä sellaisiin toimiin, että palvelu olisi nykyistä informatiivisempi ja helppokäyttöisempi, jotta sen käyttö olisi mahdollista tavallisellekin kansalaiselle.