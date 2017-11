Päivän lehti 13.11.2017

Pätkätöiden tekeminen ei kannattanut

Me 1950- ja 1960-luvuilla syntyneet taidealan ammatin valinneet saamme pähkäillä mihin maahan lähdemme veropakolaisiksi. 30 vuotta pätkätyötä eri puolilla maata sijaitsevissa oppilaitoksissa viikosta kuukauteen kestävissä työsuhteissa on kerryttänyt työ­eläkettä alle 500 euroa. Syykin on selvillä: työsuhteet ovat olleet lyhyitä, työnantajia on ollut useita tai työstä on maksettu pientä palkkaa. Lakisääteiset eläkemaksut palkasta on pidätetty.



Harva työn perässä kiertävä taiteilija on tietoinen työeläkkeen pienuudesta ennen eläkelaskelmia – monen työeläke jää alle 500 euron. Sylkemällä kattoon saa saman eläkkeen kuin elämän kestävällä aktiivisella työnteolla.



Marja Kolu



kuvataiteilija, filosofian maisteri, Mustasaari