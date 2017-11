Päivän lehti 13.11.2017

Oikeuskulujen kasvulle on pantava stoppi

Karjalainen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Keskisuomalainen

katsoo, että kansalaisten oikeusturva on vaarassa.”Suomessa on meneillään tuomio­istuinprosessin uudistushanke, jossa valtaosan julkisuudesta on saanut lautamiesjärjestelmän tulevaisuus. Vielä tätäkin tärkeämpää on ratkaista, onko suomalaisilla jatkossa enää varaa hakea asiassaan oikeutta.””Moni joutuu epäröimään jo nyt, sillä oikeudenkäyntikulut ovat karkaamassa käsistä. Erityisesti riita-asioissa ei kumpikaan osapuoli voi olla täysin varma ­voitostaan, vaikka oikeassa oloaan ei oikeusprosessiin ryhtyessään yhtään epäilisikään”, lehti kirjoittaa.”Varsinainen pommi odottaa siinä tapauksessa, että häviää riidan. Kyse ei ole vain yksityishenkilön ongelmasta, vaan se on suuri riski myös yrityksille ja jopa kuntien tapaisille julkisyhteisöille. Viimeksi tästä saatiin käytännön esimerkki, kun kunnat hävisivät riidan puukartellista ja jokainen oikeutta käynyt kunta joutuu maksamaan omien kulujensa lisäksi satoja tuhansia euroja metsäyh­tiöiden oikeudenkäyntikuluja.””Tuomareilla olisi jo nyt mahdollisuus kohtuullistaa kulujen jakautumista, mutta sitä käytetään harvoin. Koska näin on, asiaa voitaisiin ehkä edistää tuomio­istuimia ohjeistamalla ilman, että tarvitaan uutta lainsäädäntöä.””Riitakumppaneita olisi tarve entistä enemmän myös ohjata sopimaan riitansa ennen kuin lähdetään varsinaisesti istumaan oikeutta. Tätäkin edistävä hanke on juuri nyt esillä, ja siitä hyötyisivät varmuudella molemmat riidan osapuolet.”haluaa, että isänpäivä säilyy isän päivänä.”Poliittisella korrektiudella tarkoitetaan halua olla loukkaamatta ketään: tässä tapauksessa siis niitä lapsia, jotka ovat ilman isää tai äitiä ja joiden pelätään kokevan sivullisuutta tällaisena juhlapäivänä. Nämä tilanteet on toki tunnistettava. Päiväkotien ja koulujen ammattikasvattajat osaavat varmasti ottaa isättömien ja äidittömien lasten tunteet huomioon juhlapäivään valmistauduttaessa.””Isänpäivän muuttaminen läheisen päiväksi olisi ylikorostettua hienotunteisuutta, joka kääntyisi itseään vastaan. Poliittisella korrektiudella pyritään välttämään syrjintää. Tässä tapauksessa syrjinnän kohteeksi joutuisivat isät.””Nykypäivänä tulisi kuitenkin toimia juuri päinvastoin eli nimenomaan korostaa isien tärkeää roolia lastensa kasvattajina. Tämä onneksi jo ymmärretään laajalti.””Isän- ja äitienpäivien lisäksi kalenterissa riittää runsaasti muita päiviä valittavaksi sopivaksi läheisen päiväksi. Läheisen päivä on hyvä ajatus, joka kannattaa toteuttaa nimeämällä sille oma ajankohtansa.””Isät ansaitsevat oman, nimetyn päivänsä. Käytäntöä ei ole syytä muuttaa.”