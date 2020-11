Päivän lehti 13.11.2020

”Diabetes ei vaikuta elämääni oikein millään tavalla”

Suomessa diabetes on noin puolella miljoonalla ihmisellä, eli se on hyvin yleinen sairaus. Sitä on aikaisemmin kutsuttu sokeritaudiksi, koska diabeetikon täytyy huolehtia verensokeritasoistaan läpi elämän. Linnea Uusitalo, 10, kertoo, millainen hänen tarinansa diabeteksen kanssa on.