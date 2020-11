Päivän lehti 13.11.2020

Twitter piilotti Trumpin viestejä

Viime viikonloppuna selvisi, että Joe Bidenista tulee seuraava Yhdysvaltain presidentti ja Donald Trumpin on luovuttava vallastaan tammikuussa. Vaalien aikana presidenttiehdokkaat koettavat vakuutella ihmisiä äänestämään heitä, ja some on mainio paikka viestiä äänestäjille suoraan.