Päivän lehti 13.12.2019

Tapahtumia perjantaina 13. joulukuuta

Konsertit HKO Voci. Kapellimestarina Gemma New. Solistina Antoine Tamestit, alttoviulu. Rossinin, Berion ja Prokofjevin musiikkia. Musiikkitalo, konserttisali (Mannerheimintie 13 A) klo 19. Liput 9,50–46 e. Fork: So... This is Christmas? Savoy-teatteri (Kasarmikatu 46–48) klo 19. Liput 45 ja 55 e.