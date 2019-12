Päivän lehti 13.12.2019

Monenkirjavat maitotölkit

Helsinkiläiset meijerit ovat uusineet maitotölkkinsä. Luultavasti on haluttu tehdä pirteitä pöytäpakkauksia, on käytetty kirkkaita värejä, punaista, keltaista, sinistä, kahta väriä kunkin meijerin yhden litran kulutusmaitotölkissä. Uutta on myös tuoteseloste.