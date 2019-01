Päivisin Kari Glödstaf on hitsaaja, iltaisin mykkäelokuvien asiantuntija – kiinnostus alkoi kauhuelokuvista ja on synnyttänyt jo kolme kirjaa

Päivän lehti 14.1.2019

Päivisin Kari Glödstaf on hitsaaja, iltaisin mykkäelokuvien asiantuntija – kiinnostus alkoi kauhuelokuvista ja

”Kaikista ei tarvitse pitää, mutta ne kaikki pitää katsoa – vaikkei se tietenkään ole mahdollista”, Kari Glödstaf sanoo. Hän on parhaita suomalaisia mykkäelokuvan tuntijoita ja puhuu tietysti niistä. Kaikkia mykkäelokuvia on mahdoton katsoa jo senkin takia, että suurin osa niistä on tuhoutunut.