Venepaikat saivat Järvenpäässä suojakseen uudet lukittavat portit – Harmi vain, että porttien toiselle puolelle pääsee edelleen kuin ”hollitupaan”

Päivän lehti 14.1.2019

Venepaikat saivat Järvenpäässä suojakseen uudet lukittavat portit – Harmi vain, että porttien toiselle puolell

Järvenpään kaupunki on asennuttanut hallinnoimilleen venepaikoille Tuusulanjärvellä lukittavat portit. Porttien tarkoituksena on pitää mahdolliset varkaat ja ilkivallan tekijät poissa veneiden luota, mutta niissä on tällä hetkellä yksi oleellinen virhe. Portit pystyy kiertämään kävelemällä.