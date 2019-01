Päivän lehti 14.1.2019

Sisäisestä turvallisuudesta tinkiminen lopetettava

Karjalaisen mielestä Suomen sisäistä turvallisuutta on parannettava. ”Nykyhallitus halusi parantaa ja vahvistaa Suomen sisäistä turvallisuutta. Miten on käynyt? Kokevatko kansalaiset Suomen turvalliseksi tai turvallisemmaksi?” ”Poliiseja on kenttätyössä aiempaa vähemmän.