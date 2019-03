Päivän lehti 14.3.2019

Erikoissairaanhoidossa on jo valinnanvapaus

Sote-uutisointia seuratessa on tullut hämmentynyt olo. Uudistus on edennyt tahmeasti, ja nyt se jumiutui toistaiseksi kokonaan. Keskustelua on käyty erityisesti valinnanvapaudesta ja sen mahdollisen toteutumisen muodoista.