Päivän lehti 14.3.2019

Leskellä on oikeus tasinkoon

Maanantaina 21. tammikuuta sivulla A 10 kirjoitettiin virheellisesti, että puolison kuollessa leski ei saa avio-oikeutensa nojalla puolikasta puolisonsa omaisuudesta, vaan puolet heidän yhteisestä omaisuudestaan, mikäli vainajalla on lapsia. Oikea tieto on, että leskellä on oikeus tasinkoon.