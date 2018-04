Päivän lehti 14.4.2018

Lauantain elokuvia

Matilda ja lasten kapina ★★★★ (USA 1996) Kuusivuotias Matilda (Mara Wilson) saa yliluonnolliset voimat. Danny DeViton lastenelokuva on vallaton. (K7) TV5 klo 19.00 The Legend of the Boogeyman ★ (USA 2011) Boogeyman-elokuvalla ratsastavassa Syfy-kanavan kauhuelokuvassa hirviö piinaa pikkukaupunkia.