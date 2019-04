Jääpalloilijat ovat suunnitelleet Helsinkiin hallia jo 15 vuotta: Kun rahoitus olisi ollut koossa, hanke juuttui byrokratiaan

Päivän lehti 14.4.2019

Jääpalloilijat ovat suunnitelleet Helsinkiin hallia jo 15 vuotta: Kun rahoitus olisi ollut koossa, hanke juutt

Helsinkiläinen jääpalloväki on ihmeissään. Heillä on sovittuna yksityinen rahoitus kauan kaivatulle jääurheilun monitoimiareenalle, ja tonttikin katsottuna, mutta hanke on juuttunut heidän mielestään Helsingin byrokratiaan.