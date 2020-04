Päivän lehti 14.4.2020

Kalsta johtaa Sanoma Media Finlandia

Lauantaina 11. huhtikuuta sivulla C 5 osassa lehtiä kirjoitettiin virheellisesti, että Pia Kalsta on Sanoman toimitusjohtaja. Kalsta on Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja.