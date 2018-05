Päivän lehti 14.5.2018

Suomeen tarvitaan muovivero

Tyynenmeren jätepyörre on lähes viiden Suomen kokoinen. Arvion mukaan merissä on vuonna 2050 enemmän muovia kuin kalaa. Merten roskaantuminen on maailmanlaajuisesti valtava ongelma, eikä Itämerikään ole säästynyt muoviongelmalta. Yli puolet rannoiltamme löytyvästä roskasta on muovia.