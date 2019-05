Päivän lehti 14.5.2019

Kapellimestari on norjalainen Per Kristian Skalstad

Kansallisbaletin K.V.G.-balettiesityksen kapellimestari on norjalainen Per Kristian Skalstad, ei islantilainen Per Kristianin Skalstadt, kuten sunnuntaina 12. toukokuuta C 6 kirjoitettiin.