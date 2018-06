Päivän lehti 14.6.2018

Liito-oravaa pitää suojella

Liito-oravaa esiintyy Euroopan unionin alueella vain Suomessa ja Virossa. Siksi se on voimakkaasti suojeltu laji ja ollut uhanalainen. Nyt uhanalaisuus on poistettu, mutta silti liito-oravaa on suojeltava.