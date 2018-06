Pietarilaiset valmistautuvat ansaitsemaan asunnoillaan MM-kisojen aikaan – koteihin majoittuvia kisaturisteja odottavat itsetehdyt matkamuistot ja tattaripuuron resepti

Päivän lehti 14.6.2018

Pietarilaiset valmistautuvat ansaitsemaan asunnoillaan MM-kisojen aikaan – koteihin majoittuvia kisaturisteja

Pietari Töissä on pitänyt keväällä kiirettä, mutta siitä huolimatta pietarilainen autokoulunopettaja Ivan Polunin on ehtinyt vapaa-ajallaan askartelemaan korkean pinon korkkisia lasinalusia. Lasinalusiin on painettu Pietari-aiheisia kuvia, jotka Polunin on itse ottanut.