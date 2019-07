Päivän lehti 14.7.2019

Uuvuttaako sosiaalinen media opiskelijan?

Ihmisen aivojen koko on ollut nykyisen kaltainen ainakin viimeisimmät 10 000 vuotta. Aivojen käyttö on myös ollut jokseenkin samanlaista 1900-luvun lopulle asti. Suuri muutos on tapahtunut parinkymmenen viime vuoden aikana someviestinnän seurauksena.