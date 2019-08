Päivän lehti 14.8.2019

Tekoäly auttaa lääkäriä olemaan enemmän läsnä

Suomessa terveydenhuoltojärjestelmä on paineen alla väestön ikääntyessä. Suomessa on pulaa lääkäreistä ja hoitajista, erityisesti pienissä kunnissa. Yle on uutisoinut lääkäreiden uupumuksesta ja ylikuormituksesta johtuvasta huonosta käytöksestä potilaita kohtaan.