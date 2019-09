Päivän lehti 14.9.2019

Hongkong on uuden kylmän sodan Berliini

Kiina on Euroopalle vaikea kumppani. Viime päivinä Kiina-suhteen jännitteisyys on nähty Saksassa. Liittokansleri Angela Merkel vieraili Kiinassa. Merkelillä oli tuttu viesti. Hän painotti yhteistyön tärkeyttä, oli kyse kaupasta tai ilmastosta. Kiinan nousu on ollut juuri monenkeskisyyden ansiota.