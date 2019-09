Päivän lehti 14.9.2019

Ainakin neljä ihmistä kuollut Espanjan tulvissa, kaksi lentokenttää suljettu

Espanjan kaakkoisosia riepottelevien rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa on kuollut ainakin neljä ihmistä ja 3500 on evakuoitu kodeistaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Yhteensä 74 tietä on suljettu liikenteeltä.