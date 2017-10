Päivän lehti 14.10.2017

Pelastaisiko evoluutio jääkarhut? – Ranskalais­dokumentti häivyttää ihmisten osuutta ilmastonmuutokseen

Avara luonto: Jääkarhun tarina, TV1 klo 18.45.

ilmastonmuutoksen laittaa tarpeeksi isoon mittakaavaan, se näyttää tavalliselta vaihtelulta. Dokumentissa Jääkarhun tarina puhutaan jääkausista, evoluutiosta ja satojen tuhansien vuosien perspektiivistä. Sää ja lajit ovat muuttuneet ennenkin, dokumentti kertoo.”Sopeudu tai kuole” on käsikirjoituksen ydinajatus. Jääkarhut metsästävät ruokansa, mutta metsästys on täysin riippuvainen jäätilanteesta, joka huononee vuosi vuodelta. Ratkaisuksi tarjotaan evoluutiota: jääkarhut voisivat risteytyä tavallisten karhujen kanssa. Näin voisi syntyä paremmin sopeutunut laji.Näin on dokumentin mukaan tapahtunut ennenkin. Nykyinen jääkarhu syntyi noin 120 000 vuotta sitten, kun tavalliset karhut ja silloiset jääkarhut risteytyivät.Ranskalaisdokumentti toimii ainakin kahdella tavalla. Upeat kuvat ovat vetoomus komeiden kanssaeläinten puolesta. Teksti sen sijaan pyrkii häivyttämään syyllisyyttä. Ilmastonmuutoksesta puhutaan ikään kuin omaehtoisena luonnonilmiönä. ”Ilmastonmuutoksesta ja napajäiden sulamisesta on tullut lähes klisee”, dokumentti väittää kevyeen sävyyn. Vasta viimeisellä minuutillaan se mainitsee ihmiset tässä yhteydessä.Jääkarhun tarina sijoittuu Kanadaan, Yhdysvaltoihin, Venäjälle, Grönlantiin ja Suomeen. Jäiden väheneminen on tuonut jääkarhut ja harmaakarhut maantieteellisesti lähemmäksi toisiaan. Tämä taas mahdollistaa lajien risteytymisen.Dokumentti tarjoaa ihmisille synninpäästöä. Emme olekaan tappamassa jääkarhuja sukupuuttoon, olemme vain nopeuttamassa niiden evoluutiota.