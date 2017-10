Päivän lehti 14.10.2017

Lauantain elokuvia

(USA 2009) Romantikko (Joseph Gordon-Levitt) ihastuu kyyniseen työtoveriinsa Summeriin (Zooey Deschanel). Marc Webbin persoonallinen romanttinen komedia kestää useammankin katsomiskerran. MTV3 klo 13.00(USA 1989) Ron Howardin sievistelevä komedia kuvaa perhe-elämää isän näkökulmasta. (K12) TV5 klo 18.30(USA 2000) Tutkija (Kevin Bacon) muuttuu näkymättömäksi. Paul Verhoeven onnistui scifielokuvassaan, joka on saanut inspiraationsa H.G. Wellsin vuonna 1897 ilmestyneestä romaaniklassikosta Näkymätön mies. (K16) Kutonen klo 21.00(USA/Britannia/Espanja/Ranska 2015) Menneisyys saa palkkamurhaajan (käsikirjoittaja Sean Penn) kiinni. Pierre Morelin toimintaelokuvan henkilöhahmoista puuttuu syvyyttä. Sivuosassa vilahtaa Peter Franzén. TV5 klo 21.00(Britannia/USA 2011) Naisen (Hilary Swank) uudessa asunnossa alkaa tapahtua kummia. Antti J. Jokisen Hollywood-debyytti on kauhuelokuva, joka käy harjoitustyöstä. (K16) Hero klo 21.00(USA 2004) Ex-solttu (Dwayne Johnson) pelastaa kotikaupunkinsa, josta on tullut synnin pesä. Toimintaelokuva on täysin turha uusintafilmatisointi Phil Karlsonin samannimisestä ohjauksesta vuodelta 1973, joka kertoi tosielämän sankarista seriffi Buford Pusserista. (K16) Fox klo 21.30(USA 1994) Eddie Murphy pieksee taas suutaan velmuna poliisina Alex Foleyna. John Landisin toimintakomediasarjan kolmannen osan juonentynkänä on se, että Foley jahtaa pomonsa murhaajaa. Elokuva yrittää nauraa rasistisille stereotypioille, vaikka pikemminkin vahvistaa niitä. (K12) Nelonen klo 22.30(Saksa 1933) Huijaripsykoanalyytikko tohtori Mabuse (Rudolf Klein-Rogge) johtaa yhä rikollisjärjestöä, vaikka hänet on teljetty psykiatriseen sairaalaan. Fritz Langin ekspressionistinen mustavalkoinen mykkäkauhuelokuvaklassikko on jatkoa kahtena viime sunnuntaina Teemalla esitetylle elokuvalle. Käsikirjoitus on ohjaajan ja Thea von Harboun. Goebbels kielsi elokuvan esittämisen Saksassa. (K12) Teema klo 22.54(USA 2010) Aviomies (Russell Crowe) valmistelee vaimonsa vankilapakoa. Paul Haggisin draama on uusintafilmatisointi ranskalaisen Fred Cavayénin vuonna 2008 ilmestyneestä elokuvasta Kaiken se kestää. Loppuratkaisu lyö ällikällä. (K12) Fox klo 0.15(USA 2011) Lentokoneen maahansyöksystä selvinneet öljy-yhtiön duunarit (mm. Liam Neeson) jäävät susien armoille Alaskassa. Joe Carnahanin ohjaama ja Tony Scottin tuottama seikkailuelokuva kuvaa intensiivisesti ihmisen selviytymistaistelua luontoa vastaan. Kuvaaja Masanobu Takayanagi ottaa kaiken irti jylhistä maisemista. (K16) Nelonen klo 0.40