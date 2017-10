Päivän lehti 14.10.2017

Miksi hieno maisema pakottaa vetämään kameran esiin? Taiteilija Liisa Lounila vastaa

Liisa Lounila

Mitä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Vähäeleinen

Tuntikaupalla

tuli tunnetuksi 2000-luvun alkupuolella taiteilijana, joka teki teoksia popcornista, glitteristä ja juhlivista nuorista ihmisistä. Niitä nähtiin paitsi Kiasmassa, myös Venetsian ja Istanbulin biennaaleissa.Mutta Helsinki Contemporary -gallerian viime viikolla avautunut näyttely on kuin toisen taiteilijan.Sen teokset käsittelevät ajan kulumista. Esillä on auton ikkunasta kuvattuja ohikiitäviä ja -matelevia maisemia, kellon tikitystä, valon leikkiä tyhjässä asunnossa ja puutarhan kasvua – jopa kokoelma päivättyjä pussinsulkijoita, merkki ajan kulusta nekin. Tunnelma on melankolinen.tätä näyttelyä tehdessä on tapahtunut?”Äiti sairastui ja kuoli”, Lounila sanoo asiaa mitenkään kiertelemättä. ”Se luonnollisesti näkyy myös töissä. Aikaisemmin aloitetut projektit eivät enää vaikuttaneet kauhean mielekkäiltä.”Videoteoksen asunto on äidin, samoin pussinsulkijat.”Kuoleman jälkipyykki on ollut hirveän pitkä”, Lounila sanoo.Siihen kuuluu paljon odottelua ja miettimistä, aikaa.Teoksessa Metronomi (2017) seitsemän kelloa tikittää omia menojaan. Ne romuttavat käsityksen standardiajasta.Lounilan vaari oli haka korjaamaan kelloja, ja siksi kaikkien sukulaisten luona on aina tikittänyt ja raksuttanut. Sitä ei huomannut niin kauan kun asui itse kellojen keskellä.”Mutta kun on pitkään poissa ja palaa, on että ei hyvää päivää”, Lounila sanoo ja nauraa.on myös näyttelyn pääteos, videoinstallaatio Passing by.Teos koostuu videoista, joita Lounila on kuvannut vuosien mittaan auton kyydistä, erityisesti kansallispuistoissa Yhdysvalloissa. Vailla erityistä tarkoitusta, varmuuden vuoksi.Tiedäthän sen tunteen kun joku hetki tai paikka on niin hieno että sitä on pakko kuvata? Ja miten kuvia todennäköisesti ei katso silti koskaan?”Videoiden määrä paljastui vasta kun päivitin arkistoni paremmille kovalevyille”, Lounila sanoo. Varsinaisten työtiedostojen lisäksi tallessa oli teratavukaupalla ikkunasta kuvattuja maisemia – siis kymmeniä tunteja.Teoksen monitoreissa liukuvat ohi niin vuoret, aavikon pensaat kuin vehreä kasvillisuuskin. Kuvaushetkellä ne ovat tehneet niin suuren vaikutuksen, että niitä on ollut pakko kuvata.Lounila kuvaileekin itseään kansallispuistofetisistiksi. Lomalla hän autoilee perheineen bongaamaan jylhiä maisemia. Euroopasta on tiiviisti asutettua, mutta Yhdysvalloissa voi ajella valtavan autiuden keskellä näkemättä taloja, autoja tai muita ihmisiä.materiaalia on jäänyt edelleen kovalevyille. Sille ei löydy käyttöä edes taideteoksena.Miksi me oikein taltioimme kaikkea? Paitsi siksi että se on älypuhelimien myötä mahdollista?Lounilan mukaan kyse on yrityksestä jäädä paikalleen ohimenevään hetkeen.”Kuva mahdollistaa sen, että hetki on ikuisesti tavoitettavissa”, hän sanoo.Mitä se ei tietenkään ole, sen hän myöntää.Se on vähän kuin katsoisi valokuvia omista syntymäpäiväjuhlistaan:”Ei silloin tietenkään tunnu samalta kuin neljävuotiaana kun on hirveä jännitys ja kavereita ja kakkua ja lahjoja tulossa”, hän sanoo.”Tunne ei välity.”