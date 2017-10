Päivän lehti 14.10.2017

Turkin sananvapaus vaatii toimia Suomelta ja EU:lta

Pohjalainen

kirjoittaa suomalais-turkkilaisen toimittajan Ayla Albayrakin Turkissa saamasta runsaan kahden vuoden vankeustuomiosta, jonka perusteena oli hänen The Wall Street Journaliin Itä-Tur­kin kurdialueelta tekemänsä reportaasi.”Vaikka Ayla Albayarak on tällä hetkellä New Yorkissa eikä matkalla turkkilaiseen vankilaan, on Suomen hallituksen toimittava pontevasti. Ei riitä, että Suomi ilmoittaa Turkin toimineen väärin.””Ulkoministeri Timo Soini (sin) on tässä nyt avainhenkilö, ja ensimmäinen askel on jo otettu. Turkin suurlähettiläs on kutsuttu ulkoministeriöön keskustelemaan tuomiosta. On hyvä, että asiaan reagoitiin nopeasti.””Myös muita Euroopan unionin maita on pyydettävä mukaan painostamaan Turkkia. Kyseessä on nimittäin ensimmäinen kerta, kun EU-maan toimittaja saa vankeustuomion Turkissa.””Lehdistönvapaus on tärkeä osa kaikkien oikeusvaltioiden toimintaa. Jos ­asiaan ei puututa, ei tapaus varmasti jää ainoaksi.””Tavallaan vahinko on jo tapahtunut. Suomalaisen saama tuomio saattaa tehdä jotkut ulko­maalaistoimittajat Turkissa niin varovaisiksi, että he alkavat välttää tiettyjä poliittisesti arkoja jut­tuaiheita.””Se tarkoittaisi, että sananva­pauden vihollisten valta kasvaa. Niin ei saa käydä Turkissa eikä missään muuallakaan.”