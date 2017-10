Suomalaiset terveyskeskukset ja lastensairaalat rakennettiin miljoonalahjoituksilla ulkomailta – Paljon apua saaneen pitäisi auttaa toisia, sanoo väitöstutkija

Päivän lehti 14.10.2017

Suomalaiset terveyskeskukset ja lastensairaalat rakennettiin miljoonalahjoituksilla ulkomailta – Paljon apua s

Sokeria

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Terveystalot,

Tavoite

Ulkomainen