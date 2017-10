Kalapuikoissa vähemmän kalaa, sipsit paistettu halpaöljyssä – ruokajätit vetoavat makutottumuksiin, itäisen Euroopan asukkaat sanovat suoraan: ”Meille myydään huonompaa”

Päivän lehti 14.10.2017

Kalapuikoissa vähemmän kalaa, sipsit paistettu halpaöljyssä – ruokajätit vetoavat makutottumuksiin, itäisen Eu

Vilna

Samanmerkkinen

Bagdžiūtėn

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Liettuan

Liettuan

Elintarviketeollisuuden

Se

Poliitikot

Illalla