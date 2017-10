Päivän lehti 14.10.2017

Miksi Britannia on sekaisin? 9 kysymystä brittihallitusta riivaavasta epäsovun ja hajaannuksen ajasta

Lontoo

Ennen

brittipolitiikka oli vakaata, asiakeskeistä ja useimpien mielestä jopa tylsää. Yllätykset olivat harvassa.Nyt on tilanne toinen. Pääministeri Theresa Mayn https://www.hs.fi/haku/?query=theresa+mayn asema on heikko, ja hallituksen ministerit riitelevät keskenään. Ulkoministeri Boris Johnsonin https://www.hs.fi/haku/?query=boris+johnsonin sanotaan kärkkyvän Mayn paikalle.Brexit haukkaa ison osan hallituksen ajasta, mutta yhtenäistä linjaa ei ole vieläkään. Valtapelit heikentävät uskottavuutta. Spekulaatiot potkuista https://www.theguardian.com/politics/2017/oct/06/sack-boris-and-reshuffle-cabinet-senior-tories-to-tell-may ja syrjäyttämishankkeista http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/theresa-may-plot-tory-mps-grant-shapps-brexiteers-remainers-conservative-cabinet-leader-latest-a7985861.html täyttävät otsikot.

Mikä Britanniaa vaivaa?

Britanniaa riivaa pitkittynyt poliittisen epävakauden aika, joka alkoi kesäkuussa 2016 EU-kansanäänestyksen http://www.bbc.co.uk/news/politics/eu_referendum/results päädyttyä EU-eron eli brexitin kannalle.Monimutkainen brexitprosessi hallitsee nyt käytännössä lähes kaikkea brittihallituksen päätöksentekoa. Häilyvässä tilanteessa nopeista muutoksista – ja jopa poliittisista keikauksista – on tullut uusi normaali.Epävakaus on tietysti suhteellista. Britannia on epävakaa vain verrattuna entiseen korostetun vakaaseen itseensä.

Miksi hallitus on heikko?

Kesäkuussa järjestetyt ennenaikaiset parlamenttivaalit https://www.hs.fi/paivanlehti/10062017/art-2000005248215.html toivat yllätystappion konservatiivipuolueelle. Konservatiivit pysyivät yhä suurimpana http://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/mps/current-state-of-the-parties/ , mutta hallituksella ei ole enää ehdotonta enemmistöä alahuoneessa. Siksi sen liikkumatila on hyvin rajoitettu.Heikkoutta lisää se, että sekä Mayn hallitus että koko konservatiivipuolue ovat hyvin jakautuneita http://www.telegraph.co.uk/news/2017/08/01/tories-now-seen-divided-labour-amid-cabinet-brexit-rifts/ brexitin tavoitteiden suhteen. Tämä näkyy eripurana ja hajaannuksena, mikä vähentää luottamusta.

Miksei May pidä kuria?

Mayn henkilökohtainen suosio romahti kevään epäonnistuneen vaalikampanjan myötä. Äskettäinen linjapuhe https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005394573.html konservatiivien puoluekokouksessa Manchesterissa meni sekin täysin penkin alle.Pääministeristä ei ole näin erimielisyyksien lopettajaksi. Hänen auktoriteettinsa ja uskottavuutensa ovat huvenneet https://www.standard.co.uk/news/politics/corbyn-has-better-judgment-and-is-more-likeable-than-pm-poll-finds-a3640251.html . Huhut Mayn syrjäyttämisestä ovat käyneet syksyn aikana kuumina.

Miksi May ei saa potkuja?

Siksi, koska konservatiivipuolueella ei ole tarpeeksi vahvaa vaihtoehtoa Mayn tilalle. Kenenkään ei uskota kykenevän yhdistämään puoluetta ja hallitusta. Sen takia on käytännöllistä, että May vie brexitiä vaikka sitten vajaakuntoisena.Käytännössä Mayn syrjäyttämisprosessi http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-41519601 voisi alkaa, jos sitä vaatisi 48 konservatiivikansanedustajaa. Se käynnistäisi kuitenkin uhkapelin, johon puolueella ei ole varaa.

Miksi ”Boris” puhuttaa?

Ulkoministeri Boris Johnson on sekä kansansuosikki että ykkössuosikki Mayn seuraajaksi. Johnson ei ole empinyt vetää omaa räväkkää brexit-linjaa http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-41519601 . Arvostelijoiden mielestä ulkoministerin sooloilu kaivaa maata pääministerin jalkojen alta. Myös Johnsonin hyvän maun rajoja koettelevat letkaukset http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-41490174 käyvät monien hermoille.The Sunday Times -lehden tietojen mukaan https://www.thetimes.co.uk/article/theresa-may-plots-to-demote-boris-johnson-in-reshuffle-fn36vztvd May suunnittelisi antavansa Johnsonille ulkoministeriä vähempiarvoisen salkun lokakuun loppupuolella. Täyspotkut olisivat liian suuri riski, sillä Johnsonista tulisi paha vihollinen hallituksen ulkopuolella.

Mitä Johnson itse haluaa?

Sen tietää vain ulkoministeri itse. Hänen on sanottu tähynneen pääministerin pallille jo vuosikausia. Julkisuudessa Johnson on vakuuttanut https://www.theguardian.com/politics/2017/oct/09/boris-johnson-urges-so-called-friends-to-stop-briefing-against-may tukeaan Maylle.Se kuitenkin tiedetään, että Johnsonin brexit-kanta on kovempi kuin Mayn. Ulkoministerin onkin helppo kohdistaa sanansa brexit-intoiselle kotiyleisölle, sillä hänen ei tarvitse itse etsiä brexit-kompromisseja muun EU:n kanssa.

Mikä on brexit-kanta?

Brittihallituksen brexit-kanta on yhä haussa, vaikka May käynnisti eroneuvottelut https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005147318.html jo maaliskuussa. Epäselvää on muun muassa se, millaisen konkreettisen suhteen Britannia haluaisi EU:n kanssa tulevaisuudessa.Brittihallitus on kuitenkin alkanut pehmetä https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005378165.html ja tehdä myönnytyksiä. Aiemmin ei haluttu siirtymäaikaa eikä maksaa mitään EU-kassaan eropäivän jälkeen. Nyt noin kahden vuoden siirtymäaika https://www.hs.fi/paivanlehti/23092017/art-2000005379862.html kuuluu tavoitteisiin. May on myös myöntänyt, että Britannia täyttää taloudelliset velvoitteensa EU:n budjettikaudella.

Kuka hyötyy eripurasta?

Suurin oppositiopuolue eli labour menestyi yllätyksellisen hyvin kesäkuun vaaleissa. Etenkin nuoret https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005384255.html äänestäjät menivät työväenpuolueen taakse. Vielä puoli vuotta sitten vähätellystä oppositiojohtajasta Jeremy Corbynista https://www.hs.fi/haku/?query=jeremy+corbynista on kasvanut aito vastustaja Maylle.EU:lle heikko brittihallitus on kuitenkin pikemminkin harmin kuin riemun aihe. EU27 on jo lähtökohtaisesti Britanniaa paljon vahvempi brexit-neuvotteluissa. Olisi kaikkien etu, jos brittihallitus tietäisi, mitä haluaa. Näin brexit-neuvottelut saataisiin ripeästi alta.Häviäjiä ovat myös tavalliset britit. Kun brexit ja nahistelu vievät hallituksen ajan ja energian, voivat tärkeät uudistukset joutua odottamaan.

Milloin taas tasaantuu?