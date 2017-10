Päivän lehti 14.10.2017

Urheilutuloksia, lauantain tv-urheilua ja rahapelejä

Golf

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jalkapallo

Jääkiekko

Koripallo

Raviurheilu

Tennis

Tv-urheilua

Rahapelejä

, Italia:Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu Italian Open (palkintoarvo 7 miljoonaa dollaria):Tilanne 36/72 reiän jälkeen (par 71):129 lyöntiä (13 alle parin): Matt Wallace Englanti 64+65, Marcus Fraser Australia 67+62,131 (–11): Kiradech Aphibarnrat Thaimaa 64+67, Jamie Donaldson Wales 64+67,... 142 (par): mm. Mikko Ilonen Suomi 72+70 ja Mikko Korhonen Suomi 71+71 (jaettu 84. sija).Ilonen ja Korhonen karsiutuivat jatkokierroksilta.A-maajoukkue MM-karsintojen avausotteluun Serbiaa vastaan Helsingissä 22. lokakuuta:Maalivahdit: Tinja-Riikka Korpela (Bayern München), Minna Meriluoto (HJK), Kreeta-Liisa Yli-Säntti (Växjö).Kenttäpelaajat: Anna Auvinen (Honka), Tuija Hyyrynen (Juventus), Emma Koivisto (Florida State University), Natalia Kuikka (Florida State University), Katarina Naumanen (HJK), Anna Westerlund (Lilleström), Tiia Peltonen (PK-35 Vantaa), Olga Ahtinen (Bröndby), Emmi Alanen (Vittsjö), Adelina Engman (Kopparbergs/Göteborg FC), Sanni Franssi (Juventus), Nora Heroum (Brescia), Tia Hälinen (Sparta Praha), Julia Tunturi (TPS), Ria Öling (TPS), Vilma Hakala (HJK), Kaisa Collin (PK-35 Vantaa), Jenny Danielsson (Åland United), Juliette Kemppi (Kolbotn), Linda Sällström (Vittsjö).Päävalmentaja: Anna Signeul.1. erä: 11.49 Aleksi Ainali (Antti Kalapudas–Tommi Tikka) 0–1, 18.21 Otto Paajanen (Petteri Nikkilä) 1–1.2. erä: 37.24 Jasper Lindgren (Janne Lahti–Robert Leino) 2–1.3. erä: maaliton.Rangaistukset yhteensä: HPK 2x2 min, Sport 2x2 min.Maalivahtien torjunnat: Emil Larmi H 8+4+9=21/22, Mika Järvinen S (pois 57.08–60.00) 8+11+10=29/31.Päätuomarit: Lasse Heikkinen–Daniel Prazak.Yleisöä: 2854.1. erä: 6.54 Ville Leskinen (Jesper Piitulainen–Julius Vähätalo) 1–0, 14.13 Janne Keränen (Johan Motin–Arttu Ilomäki) 1–1, 16.16 Peter Tiivola 1–2.2. erä: 26.20 Jere Friberg (Heikki Liedes–Jyri Marttinen) 1–3.3. erä: 59.23 Leskinen (Teemu Tallberg–Teemu Suhonen) 2–3 yv, im.Rangaistukset yhteensä: Jukurit 1x2 min, Lukko 2x2 min.Maalivahtien torjunnat: Sami Rajaniemi J (pois 57.14–59.23, 59.42–60.00) 10+7+7=24/27, Kaapo Kähkönen L 5+6+14=25/27.Päätuomarit: Timo Favorin, Jari Leppäalho.Yleisöä: 3103.1. erä: 12.23 Juha-Pekka Hytönen (Jani Tuppurainen–Joonas Nättinen) 1–0 yv.2. erä: 29.21 Mikko Salmio (Matti Kuparinen–Marco Insam) 1–1, 36.04 Sami Lähteenmäki (Niklas Appelgren–Niko Peltola) 1–2, 36.47 Salmio (Kuparinen) 1–3.3. erä: maaliton.Rangaistukset yhteensä: JYP 4x2 min, Ässät 4x2 min.Maalivahtien torjunnat: Juho Olkinuora J (pois 56.58–59.46) 7+13+6=26/29, Henri Kiviaho Ä 4+7+12=23/24.Yleisöä: 3603.1. erä: 14.33 Alexander Ruuttu (Janne Tavi–Alex Lavoie) 1–0 yv.2. erä: 38.22 Anrei Hakulinen (Miikka Pitkänen–Jyri Niemi) 1–1.3. erä: 42.48 Michael Keränen (Siim Liivik–Jake Newton) 1–2, 45.29 Balazs Sebok (Santeri Lukka–Kai Kantola) 2–2 yv, 59.06 Lavoie (Tavi–Ruuttu) 3–2 yv, 59.55 Patrick Björkstrand (Miro Keskitalo–Keränen) 3–3 im.Jatkoerä: maaliton.vl-kisa: 65.00 Santeri Lukka 4–3.Rangaistukset yhteensä: KalPa 4x2 min, KooKoo 8x2 min. ja Juha Järvenpää 10 min.Maalivahtien torjunnat: Denis Godla Ka 1+8+2+1=21/24, Juha Järvenpää Ko (pois 59.19–59.55) 5+11+10+6=32/35.Päätuomarit: Joonas Kova, Teemu Salminen.Yleisöä: 3085.1. erä: maaliton.2. erä: Ilkka Pikkarainen (Erik Nyström–Lucas Ekeståhl-Jonsson) 0–1 yv, 29.04 Vadim Pereskokov (Stefan Lassen–Aleksi Rekonen) 1–1, 38.54 Ekeståhl-Jonsson (Nyström–Pikkarainen) 1–2.3. erä: 53.22 Petrus Palmu (Ekeståhl-Jonsson–Lauri Pajuniemi) 1–3 yv, 53.59 Otto Nieminen 1–4.Rangaistukset yhteensä: Pelicans 6x2 min, TPS 6x2.Maalivahtien torjunnat: Janne Juvonen P 8+5+5=18/22, Rasmus Tirronen 9+6+6=21/22.Päätuomarit: Mikko Kaukokari, Jari-Pekka Pajula.Yleisöä: 4041.1. erä: maaliton.2. erä: 22.18 Jukka Palola (Veli-Matti Vittasmäki–Jan-Mikael Järvinen) 1–0, 38.08 Niko Ojamäki (Otso Rantakari) 2–0.3. erä: 51.27 Teemu Kivihalme (Saku Mäenalanen–Jani Hakanpää) 2–1 yv.Rangaistukset yhteensä: Tappara 4x2 min, Kärpät 4x2 min.Maalivahtien torjunnat: Dominik Hrachovina T 4+10+7=21/22, Jussi Rynnäs K 13+11+7=31/33.Päätuomarit: Stefan Fonselius, Aleksi Rantala.Yleisöä: 5568.liiga CHL:n 1. pudotuspelikierroksen otteluparit (1. ottelut 31.10. ja 1.11., 2. ottelut 7.11.):Tappara, Suomi–JYP, Suomi, Zug, Sveitsi–Brno, Tšekki, Mannheim, Saksa–Brynäs, Ruotsi, Malmö, Ruotsi–Trinec, Tšekki, Växjö, Ruotsi–Salzburg, Itävalta, Müchen, Saksa–Bern, Sveitsi, Nottingham, Britannia–Zürich, Sveitsi, Frölunda, Ruotsi–Liberec, Tšekki.Hermes–SaPKo 1–2 (0–1, 1–1, 0–0)TuTo Hockey–RoKi 8–3 (2–1, 2–1, 4–1)Ketterä–LeKi 6–5 (1–3, 3–2, 2–0)IPK–KeuPa HT 7–4 (3–1, 2–1, 2–2)perjantaina:Lokomotiv–Ak Bars 6–2 (1–0, 3–1, 2–1)LJ: Petri Kontiola 0+1.Torpedo–Spartak 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)Severstal–Riian Dinamo 3–1 (0–0, 2–1, 1–0)Korihait–BC Nokia 77–83 (41–40)Espoo United–Seagulls 79–87 (41–47)Espoo United: Omar Calhoun 24/8/7 syöttöä, Darious Moten 15/4, Samuel Haanpää 10/3, Topi Halme 9/1, Jervon Pressley 8/9, Okko Järvi 7/2, Lauri Toivonen 4/4, Jouko Järvinen 2/3/5 syöttöä.Seagulls: Kayel Locke 18/6, Derek Jackson 15/3/5 syöttöä, Timo Heinonen 13/3, Tuukka Kotti 13/8, Antti Kanervo 12/7, Remy Abell 9/3, Alex Vaenerberg 4/1, Ricky Waxlax 3/2, Antti Niskanen 0/4.Yleisö: 947.Seuraavat ottelut: 14.10. Kauhajoen Karhu–Kobrat, Tampereen Pyrintö–KTP-Basket, 15.10. Kataja–Vilpas, 18.10. Vilpas–Espoo United, Kobrat–Korihait, BC Nokia–Kouvot, Seagulls–Tampereen PyrintöA:JKS–ToPo 78–87 (40–38)1. ponilähtö, ponilähtö 1100 m: 1) Jokimäen Martta/Jenny Suomela 2,32,7 x, 2) Vappu Gilda 1399 SH 2,44,0 x.3) Dilbert Great 2,34,2.4) Kotimäen Wanda 3,09,2 x.poissa: 2.1. lähtö, lv 2100 m: 1) Dust In The Wind/Markku Nieminen 19,6 (5,67), 2) Knockout Ses 19,7 (6,16).3) Cubus 19,8 (8,84).4) Diamond's Hunter 19,8 (20,04).poissa: 2, 3, 10. Toto (7-5-9): 5,67 2,42-2,12-2,15 16,83.2. lähtö, sh 2100 m: 1) Linkeli/Hannu Hietanen 34,1 (2,11), 2) Fiannan Mysti 33,3 (53,8).3) R.R. Nykäisy 32,5 (17,93).4) Nooranflikka 31,7 (91,47).poissa: 5, 14. Toto (1-4-8): 2,11 1,54-6,02-3,79 46,92.3. lähtö, lv 2100 m: 1) Gunvald/Markku Hietanen 15,1a (3,54), 2) Backwood's Hexfire 15,2a (3,37).3) Changeman 15,4a (3,58).4) Excalibur It 15,9a (26,75). Toto (2-4-5): 3,54 1,25-1,27-1,48 4,94.4. lähtö, Toto4-1, sh 2100 m Satakunta-ajon karsinta: 1) Turelius/Risto Tupamäki 27,9 x (1,46), 2) Eliten 31,3 (6,83).3) Perusliksa 30,0 (58,39).4) Alman Into 32,1 x (59,81).poissa: 9, 10. Toto (13-3-12): 1,46 1,21-1,58-4,30 4,42. Toto4 voitto-osuus: 1,60.5. lähtö, Toto4-2, sh 2100 m Satakunta-ajon karsinta: 1) Tarunlento/Arto Laaksonen 26,9 (7,43), 2) Onnelan Viisari 29,7 (21,98).3) Väikki 29,5 (80,3).4) Vixus 28,7 x (1,28).poissa: 1, 5, 6. Toto (13-7-11): 7,43 2,30-3,39-11,21 40,70. Toto4 voitto-osuus: 11,40.6. lähtö, Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m: 1) Capo The Eemil/Jarmo Saarela 13,6a (30,98), 2) Pesco Velvet 14,2a (12,98).3) Partytime 14,3a (2,52).4) VästerboYellowDirt 14,3a (6,08). Toto (11-3-4): 30,98 4,02-4,11-1,56 223,66. Toto4 voitto-osuus: 155,10.7. lähtö, Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-1, lv 2100 m: 1) Bret Boko/Ari Moilanen 14,4a (4,94), 2) Outlaw Merci 14,4a (17,59).3) Express Duo 14,6a (2,35).4) I Won't Dance* 14,8a (20,37).poissa: 7. Toto (10-9-6): 4,94 1,79-2,32-1,37 30,00. Toto4 voitto-osuus: 615,20. Troikka: 163,19. Päivän Duo: 11-10, kerroin: 149,03.8. lähtö, lv 2100 m: 1) Lindy Poppins/Jarmo Saarela 16,5a (12,75), 2) Astrodome 16,7a (8,87).3) Do It Valiant 16,8a (5,65).4) Zelda Gowan 16,9a (51,96).poissa: 5. Toto (10-12-1): 12,75 4,98-3,61-3,68 36,89.Miesten ATP-turnaus, palkintoarvo 5,9 miljoonaa dollaria:Nelinpelin puolivälierä: Henri Kontinen Suomi/John Peers Australia (1)–Ivan Dodig Kroatia/Marcel Granollers Espanja (5) 2–6, 6–3, 10–8.Kontinen ja Peers etenivät välieriin, jossa he kohtaavat neljänneksi sijoitetun parin Jamie Murray Britannia/Bruno Soares Brasilia.12.00 Naisten Suomen cupin finaali: PK-35-HJK17.00 Naisten Korisliiga: Ponteva-Honka17.00 Liiga: Ässät-HPK17.00 Ravit: Toto76, Mikkeli15.00 Ravit: Toto76, Mikkeli23.00 Red Bull Air Race: Aika-ajot, Indianapolis05.00 ja 06.20 Moto3 ja -2: Osakilpailut, Japani06.35, 08.10 ja 09.05 Moto3, -GP ja -2: Aika-ajot, Japani11.30 ja 15.00 Tennis: Masters 1000, Shanghai19.00 SHL: HV71-Färjestad06.00 PGA Tour: CIMB Classic21.30 PGA Tour Champions: SAS10.15 FIA WTCC: Shanghai15.00 Pyöräily: Turkin ympäriajo17.30 Jalkapallon U17 MM: Englanti-Irak20.00 Speedwayn EM: Lublin15.00 Tennis: WTA Tour, Linz14.30 Valioliiga: Liverpool-Man Utd17.00 Valioliiga: CPalace-Chelsea19.30 Valioliiga: Watford-Arsenal21.45 La Liga: Atlético-Barcelona18.00 Ligue 1: Dijon-PSG14.00 La Liga: Athletic-Sevilla17.15 La Liga: Getafe-Real Madrid19.30 La Liga: Alavés-Real Sociedad21.45 Serie A: Roma-Napoli23.45 World Boxing Super Series02.05 NHL: Pittsburgh-Florida05.35 NHL: San Jose-NY Islanders19.00 Serie A: Juventus-Lazio02.05 NHL: NY Rangers-New Jersey05.05 NHL: Vancouver-Calgary14.00 KHL: Barys Astana-Kunlun02.05 NHL: Winnipeg-Carolina05.05 NHL: Edmonton-Ottawa02.05 NHL: Montreal-Toronto05.05 NHL: Edmonton-Ottawa13.30 European Tour: Italian Open06.00 LPGA Tour: KEB Hana BankPerjantai 13. 10.Päiväarvonta: 2, 5, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 25, 29, 36, 41, 44, 48, 49, 50, 52, 59, 61, 64. Kunkkunumero: 19.Ilta-arvonta: 2, 6, 8, 13, 15, 20, 23, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 51, 53, 59, 64, 66. Kunkkunumero: 42