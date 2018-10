Päivän lehti 14.10.2018

Synkkä rikostarina ja johdatus totuuden jälkeiseen aikaan

Tässäpä ruotsa­lainen rikos­tarina, jollaista ei olisi osannut odottaa. Kustaa III:n murhasta on vuosi, ja tilanne Tuk­holmassa on melko kaoottinen. Kunin­kaaksi on valittu ala­ikäinen Kustaa IV Aadolf, mutta valtaa pitää paroni Reuterholm. Sodan taakka painaa Ruotsia.