Päivän lehti 14.10.2018

Taiteilija Isaac Cordal piilotti 19 noin 15-senttistä sementtiveistosta Espoon Karakallioon

Espoon Karakalliossa liikkuessa kannattaa nostaa katse älypuhelimestaan. Näin on varmasti aina, mutta nyt siihen on myös erityinen syy. Kaupunginosaan on nimittäin syyskuussa ilmestynyt espanjalaisen kuvanveistäjä Isaac Cordalin installaatioteos, johon kuuluu 19 miniatyyriveistosta.