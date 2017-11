Päivän lehti 14.11.2017

Minkä arvoinen on lapsi, jonka kosketusta oma äiti kavahtaa? Marjo Niemi kirjoittaa rakkaudettomasta lapsuudes

Minkä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Niemen

Tämä

Viidennellä