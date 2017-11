Päivän lehti 14.11.2017

Puurakentamista testataan Jätkäsaaren asukkailla

Ilkka

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Savon Sanomat

Karjalainen

kommentoi Helsingin Jätkäsaaren Wood City -puukerrostaloalueen homeongelmia.”Siellä sovelletaan menetelmää, jota ei ole käytetty Suomessa koskaan aiemmin. Se on myös kokeilukohde, jossa testataan puurakentamisen onnistumista ilman sääsuojaa. Toivoa sopii, että kallis kokeilu tuottaa tietoa, joka parantaa rakentamisen laatua.””Puurakentamisen puolesta puhutaan paljon. Se on yksi tapa lisätä hiilinieluja. Suomi voisi olla puukerrostalorakentamisen edelläkävijä maailmassa. On todella harmittavaa, jos mainetta tyritään jättämättä sääsuojaus tekemättä siellä, missä se olisi tarpeellista.””Eniten tietenkin tulee surku asukkaita, jotka eivät mahda asialle yhtään mitään.”kirjoittaa, että runsassateinen katosyksy on pahentanut entisestään maataloustuottajien ahdinkoa, jonka muita syitä ovat Venäjä-pakotteista seuranneet markkinahäiriöt, kotimaisen kaupan ruuan halventamiskampanjat ja EU:n alati kuihtuva tukipolitiikka.”Viljelijöiden ahdinkoa on helpotettava askel askeleelta. Yksi hyvä etappi oli, kun kesällä tuli pakolliseksi ilmoittaa liha- ja maitovalmisteissa tuotteiden raaka-aineiden alkuperätiedot. – – Ilmoitusvelvollisuus parantaa kotimaisen maataloustuotannon asemaa.””Tilallisille myönnetty 25 miljoonaa euroa satovahinkojen vuoksi tulee tosi tarpeeseen ja kanavoituu oikein energiaveron palautuksena.””Maatalouden ongelmien kokonaisuudessa kyse on kuitenkin vain hiluista. Parhaiten tilallisia voivat auttaa kuluttajat – suosimalla kotimaista ruokaa.”toteaa, että EU-komission uusien henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämispyrkimykset kasvattavat autonvalmistajien paineita ja saattavat myös nostaa autojen hintoja.”Tärkeintä on kuitenkin kuluttajien käyttäytyminen. Jos kulutuskäyttäytyminen ei muutu, ei päästötavoitteisiin päästä. – – Realismia on, ettei kaikilla ole varaa uusiin autoihin.””Tarvitaan kansalaisten kukkaroon mahtuvia porkkanoita. Niitä maan hallitus aivan oikein kehitteleekin autokannan uusimisen vauhdittamiseksi. Keinoja ovat muun muassa vanhojen autojen romutuspalkkiot, sähkövoimalla kulkevien henkilöautojen hankintatuki ja tuki, jolla muutetaan perinteisiä polttomoottoreita biokaasun tai bioöljyjen käyttä­jiksi.””Muutokset ovat yleensäkin hitaita, joten lisää keinoja tarvitaan, sillä Suomessa liikenteen päästöt ilmaan ovat kuitenkin merkittävän suuri osuus, viidennes, kaikista maamme kasvihuonekaasupäästöistä.””Yleensäkin autoilu voisi olla kalliimpaa siellä, missä on eniten autoja ja päästöjä – ja julkista liikennettä.”