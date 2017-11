Päivän lehti 14.11.2017

Tuloksia, tv-urheilua ja rahapelejä

Golf

Jalkapallo

Jääkiekko

Koripallo

Lentopallo

Mäkihyppy

Tennis

Espanja:Miesten Euroopan-kiertueen karsintafinaali:Tilanne 3. kierroksen jälkeen:202 lyöntiä (13 alle parin): Laurie Canter Englanti 71+64+67...210 (–4): mm. Oliver Lindell Suomi 73+71+66 (sijoitus 34:s)211 (–4): mm. Kalle Samooja Suomi 73+69+69 (34:s)212 (3–): mm. Kim Koivu Suomi 70+70+72 (49:s)...217 (+3): mm. Roope Kakko Suomi 69+78+70 (112:s)Kuusipäiväistä karsintafinaalia pelataan kahdella eri kentällä (par 71 ja 72).maailmanlista: 1) Dustin Johnson USA pistekeskiarvo 11,75 (edellisen listan sijoitus 1), 2) Jordan Spieth USA 9,90 (2), 3) Justin Thomas USA 8,99 (3), 4) Hideki Matsuyama Japani 8,59 (4), 5) Jon Rahm Espanja 7,46 (5), 6) Justin Rose Englanti 7,46 (6), 7) Rickie Fowler USA 6,54 (10), 8) Rory McIlroy Pohjois-Irlanti 6,46 (8), 9) Henrik Stenson Ruotsi 6,42 (9), 10) Brooks Koepka USA 6,38 (7), ...suomalaisia: 193) Tapio Pulkkanen 0,93 (188), 229) Mikko Korhonen 0,81 (221), 278) Mikko Ilonen 0,69 (272), 388) Oliver Lindell 0,50 (389).maailmanlista: 1) Shanshan Feng Kiina 8,46 (3), 2) Park Sung-hyun Etelä-Korea 8,44 (1), 3) Ryu So-yeon Etelä-Korea 8,43 (2), 4) Lexi Thompson USA 7,48 (4), 5) Chun In-gee Etelä-Korea 7,00 (6), 6) Anna Nordqvist Ruotsi 6,76 (5), 7) I.K. Kim Etelä-Korea 6,45 (7), 8) Lydia Ko Uusi-Seelanti 6,29 (8), 9) Ariya Jutanugarn Thaimaa 6,07 (9), 10) Cristie Kerr USA 5,72 (10), ...suomalaisia: 302) Ursula Wikström 0,30 (298), 326) Noora Tamminen 0,27 (327), 445) Minea Blomqvist-Kakko 0,14 (457), 502) Sanna Nuutinen 0,11 (497).Feng on ensimmäinen kiinalainen golfin maailmanlistan ykkösenä.joukkue naisten MM-karsintaotteluun Helsinkiin Israelia vastaan 26. marraskuuta:Maalivahdit: Tinja-Riikka Korpela Bayern München, Minna Meriluoto HJK, Kreeta-Liisa Yli-Säntti Växjö.Kenttäpelaajat: Anna Auvinen Honka, Tuija Hyyrynen Juventus, Katarina Naumanen HJK, Anna Westerlund Lilleström SK, Tiia Peltonen PK-35 Vantaa, Olga Ahtinen Bröndby IF, Emmi Alanen Vittsjö GIK, Adelina Engman Kopparbergs/Göteborg FC, Sanni Franssi Juventus, Nora Heroum Brescia Calcio Femminile, Tia Hälinen AC Sparta Praha, Julia Tunturi TPS, Ria Öling TPS, Vilma Hakala HJK, Kaisa Collin PK-35 Vantaa, Jenny Danielsson Åland United, Juliette Kemppi Kolbotn IL, Linda Sällström Vittsjö GIK.Päävalmentaja Anna Signeul.Washington–Edmonton vl. 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0) E: Iiro Pakarinen 0+1.Chicago–New Jersey 5–7 (4–2, 1–4, 0–1)Anaheim–Tampa Bay 1–2 (0–0, 0–1, 1–1)Los Angeles–San Jose 1–2 (1–0, 0–0, 0–2)., USA:Naisten neljän maan turnaus:Pronssiottelu: Suomi–Ruotsi ja. 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0)Suomen maalit: Jenni Hiirikoski, Petra Nieminen (64.51).Loppuottelu: USA–Kanada 5–1 (0–0, 2–0, 3–1).Neftehimik–Sibir 4–1 (4–0, 0–1, 0–0)Vitjaz–HK Sotshi 2–4 (1–1, 1–0, 0–3)Dinamo Mn–Ak Bars 4–1 (0–0, 2–1, 2–0)Boston–Toronto 95–94, Detroit–Miami 112–103, Indiana–Houston 95–118, Oklahoma City–Dallas 112–99.Sarjatilanteet (voitot/tappiot):Itälohko: 1) Boston 12/2, 2) Detroit 10/3, 3) Orlando 8/5, 4) Washington, Toronto ja New York Knicks 7/5, 7) Philadelphia ja Milwaukee 6/6, 9) Cleveland ja Miami 6/7,11) Indiana 6/8, 12) Charlotte 5/7, 13) Brooklyn 5/8, 14) Chicago 2/9, 15) Atlanta 2/11.Länsilohko: 1) Houston 11/3, 2) Golden State 10/3, 3) Denver ja San Antonio 8/5, 5) Memphis ja Minnesota 7/5, 7) New Orleans 7/6, 8) Portland 6/6, 9) Utah ja Oklahoma City 6/7,11) Los Angeles Clippers 5/7, 12) Los Angeles Lakers 5/8, 13) Phoenix 5/9, 14) Sacramento 3/9, 15) Dallas 2/12.otteluja Euroopan kentillä, miehet:Mestarien liigan karsintojen 3. kierrosta, 2. ottelut:Sir Colussi Sicoma Perugia–Shahtior Soligorsk, Valko-Venäjä 3–0, P: Tommi Siirilä vaihdossa.Perugia eteni lohkovaiheeseen erin 6–1.Posojilnica, Itävalta–Fenerbahce, Turkki 0–3, P: Kasper Vuorinen.Fenerbahce eteni lohkovaiheeseen erin 6–0, Posojilnica jatkaa CEV-cupissa.Turkin liiga:Inegol–Afyon Bld. Yüntas 3–1, Y: Olli-Pekka Ojansivu 20 pistettä/tehot +10.Maliye Piyango–Istanbul 1–3, M: Antti Siltala.Ranskan Pro A -liiga:Tourcoing–Chaumont 0–3.Puolan PlusLiga: Cuprum Lubin–Rzeszow 2–3, R: Elviss Krastins 7/+5.Venäjän Superliiga: Belogorie Belgorod–Kemerovo 3–0, K: libero Lauri Kerminen vastaanottoprosentti 29, valmentaja Tuomas Sammelvuo.Kreikan A1-liiga: Ethnikos Pireus–Olympiakos 0–3, O: Mikko Oivanen.joukkue miesten maailmancupin avaukseen Puolan Wislassa 17.–19. marraskuuta:Antti Aalto, Andreas Alamommo, Janne Ahonen, Ville Larinto.Päävalmentaja: Andreas Mitter.Wislassa hypätään torstaina karsinta, perjantaina joukkuekilpailu ja lauantaina yksilökilpailu.Sunnuntain kaksinpelit, Boris Becker -lohko: Roger Federer Sveitsi (2)–Jack Sock USA (8) 6–4, 7–6 (7–4), Alexander Zverev Saksa (3)–Marin Cilic Kroatia (5) 6–4, 3–6, 6–4.Maanantai: Kaksinpeli, Pete Sampras -lohko: Grigor Dimitrov Bulgaria (6)–Dominic Thiem Itävalta (4) 6–3, 5–7, 7–5.Nelinpeli, Woodbridge/Woodforde-lohko: Bob Bryan/Mike Bryan USA (6)–Jamie Murray Britannia/Bruno Soares Brasilia (4) 5–7, 7–6 (7–3), 10–8.ATP-maailmanlista:Kaksinpeli: 1) Rafael Nadal Espanja 10645 pistettä (edellisen listan sijoitus 1), 2) Roger Federer Sveitsi 9005 (2), 3) Alexander Zverev Saksa 4410 (3), 4) Dominic Thiem Itävalta 3815 (4), 5) Marin Cilic Kroatia 3805 (4), 6) Grigor Dimitrov Bulgaria 3650 (6), 7) Stan Wawrinka Sveitsi 3150 (7), 8) David Goffin Belgia 2975 (8), 9) Jack Sock USA 2765 (9), 10) Pablo Carreno Busta Espanja 2615 (10), ...suomalaisia: 773) Harri Heliövaara 23 (798), 1104) Patrik Niklas-Salminen 7 (1161), 1183) Emil Ruusuvuori 5 (1183).Nelinpeli: 1) Marcelo Melo Brasilia 8510 (1), 2) Lukasz Kubot Puola 8510 (2), 3) Henri Kontinen Suomi 7330 (3), 4) John Peers Australia 7330 (4), 5) Ivan Dodig Kroatia 5550 (5), 6) Nicolas Mahut Ranska 5335 (6).WTA-maailmanlista:Kaksinpeli: 1) Simona Halep Romania 6175 (1), 2) Garbine Muguruza Espanja 6135 (2), 3) Caroline Wozniacki Tanska 6015 (3), 4) Karolina Pliskova Tshekki 5730 (4), 5) Venus Williams USA 5597 (5), 6) Elina Svitolina Ukraina 5500 (6), 7) Jelena Ostapenko Latvia 5010 (7), 8) Caroline Garcia Ranska 4420 (8), 9) Johanna Konta Britannia 3610 (9), 10) Coco Vandeweghe USA 3258 (10), ...suomalaisia: 606) Mia Eklund 40 (697), 1023) Piia Suomalainen 9 (1021).Nelinpeli: 1) Martina Hingis Sveitsi ja Yung-Jan Chan Taiwan 10130 (1), 3) Jelena Vesnina Venäjä ja Jekaterina Makarova Venäjä 7320 (3), ...suomalaisia: 350) Emma Laine 162 (354), 503) Eklund 88 (484).Naisten 15 000 dollarin ITF-turnaus:1. kierrosten suomalaistulokset:Kaksinpeli: Jekaterina Kazionova Venäjä (1)–Emma Eerola (karsija) 6–1, 6–0, Alise Cernecka Latvia–Mariella Minetti 6–2, 7–5.Nelinpeli: Maileen Nuudi Viro/Milka-Emilia Pasanen–Polina Pehova Valko-Venäjä/Maria Solnishkina Venäjä 7–6 (11–9), 6–4, Mia Eklund/Oona Orpana–Alise Cernecka/Anna Ozerova Latvia 5–7, 7–5, 10–0, Karen Barritza Tanska/Emma Laine (1)–Anna Marija Bukina/Deniza Marcinkevica Latvia 6–0, 6–2.Miesten 25 000 dollarin ITF Futures -turnaus:1. kierrosten suomalaistulokset:Kaksinpeli: Jevgen Karlovski Venäjä (3)–Ville-Petteri Ahti (karsija) 7–6 (7–5), 6–3.Nelinpeli: Aleksei Aleshtshev Venäjä/Gorazd Srbjak Makedonia–Alex Hedman/Verneri Tuomi 4–6, 6–4, 10–4, Hermanni Tiainen/Ilari Vesanen–Aaro Pöllänen/Otto Virtanen 6–4, 3–6, 10–6.18.30 Liiga: TPS-Ässät19.00 Ravit: Toto5, Tampere14.00 ja 20.00 Tennis: ATP World Tour Finals08.30 ja 13.30 Snooker: Shanghai Masters19.55 Rugby: Ranska-Uusi-Seelanti19.00 Jalkapallo: Slovakia-Norja21.45 Jalkapallo: Saksa-Ranska22.00 Jalkapallo: Englanti-Brasilia03.05 NHL: Winnipeg-Arizona03.05 NHL: Nashville-Washington03.05 NHL: Minnesota-Philadelphia02.05 NHL: Pittsburgh-Buffalo05.35 NHL: Los Angeles-VancouverPäiväarvonta (13.11.): 3, 5, 10, 16, 21, 24, 25, 31, 32, 41, 45, 49, 51, 52, 55, 59, 61, 68, 69, 70, Kunkkunumero: 21Ilta-arvonta (13.11.): 5, 11, 18, 20, 21, 29, 31, 37, 39, 40, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 61, 67, 68, Kunkkunumero: 54