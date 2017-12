Päivän lehti 14.12.2017

Eduskunnan hierarkia voi suojata ahdistelijoita

Ilkan

Karjalainen

Hufvudstadsbladet

Hämeen Sanomien

mukaan eduskunta saattaa pitää hallussaan kyseenalaista Suomen mestaruutta.”Useampi kuin joka kymmenes kansanedustajien avustaja ja eduskuntaryhmän työntekijä on kokenut työpaikallaan seksuaalista häirintää (Yle 12.12.).””Jo tämän takia eduskunnan oli syytä käydä tiistainen ajankohtaiskeskustelu. Esimerkkitapauksia häirinnästä riittäisi eduskunnasta kaikilta vuosikymmeniltä.””Ahdistelun olemassaolo ja yleisyys yhteiskunnan kaikilla portailla edellyttävät myös päättäjiltä ongelmaan tarttumista.””Suomen kynnystä käydä julkista keskustelua seksismistä ja ahdistelusta on ehditty moittia liian korkeaksi.””Tasa-arvolaki kieltää seksuaalisen häirinnän. Rikoslaki puuttuu seksuaaliseen ahdisteluun. Periaatteessa tarpeelliset lait ovat siis olemassa, mutta ontuvatko niiden soveltaminen ja tulkinta?””Sosiaalisen median kansainvälisistä ja kansallisista kampanjoista on tullut vähintäänkin viides valtiomahti. #Metoo-liike sai vauhtia tuhansien ahdistelua kokeneiden kapinaan.””Kampanjoita ei pidä väheksyä. Niillä muokataan asenteita ja toimintatapoja lainsäädäntöä nopeammin. Maan korkeimpien luottamushenkilöiden työpaikkana eduskunnan kuuluu olla hyvän käytöksen esimerkkinä.”on yllättynyt nyt esiin tulleiden epämiellyttävien ja pelottavienkin kokemusten määrästä.”Keskustelu seksuaalisesta häirinnästä ei lopu tähän, eikä lopu seksuaalinen häirintäkään, jos tyydytään vain muistelemaan.””Vaatimusta sukupuolirauhasta yritetään vesittää monenlaisilla heitoilla, joi­den niiden esittäjienkin täytyy ymmärtää olevan pötyä. Ei ole kyse miesten ja naisten välisen tasa-arvoisen kanssakäymisen estämisyrityksestä vaan väkisinmakaamisten esileikkien lopettamisesta.””Kyse ei ole sen vaikeammasta kuin hyvistä tavoista. Joidenkin jo aikuisten miesten ja naisten on nämä tavat opeteltava itse; sille ei enää ole yhteiskunnassa vaihtoehtoja.”toteaa, että eduskunnan hierarkkiset rakenteet voivat suojata ahdistelijoita.”Eduskunta-avustajat ovat poliittisesti aktiivisia, uskollisia puolueelleen ja monilla on toiveita poliittisen uran etenemisestä. Se luo valitettavasti otollisen kasvualustan hiljaisuudelle ja vaikeuksille, kun ahdistelua yritetään vastustaa.”mukaan päättäjien on aika ottaa kantaa seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi.”Kansanedustajat voivat aloittaa kotipesästään.””Ei kuitenkaan tarvita yksittäisten epäiltyjen irstailijoiden nimilistaa vaan kaikenkattava ryhtiliike, yhteisrintama epäasiallista käytöstä vastaan.”