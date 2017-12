Päivän lehti 14.12.2017

pitää kiinni asemastaan Suomen kannatetuimpana puolueena, ilmenee HS-gallupista.Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, kokoomus saisi 22,2 prosenttia äänistä. Kokoomuksen kannatus on suurempi kuin kertaakaan aiemmin tänä vuonna.Toiseksi eniten ääniä saisi Sdp, jota kannatti 19 prosenttia suomalaisista. Sdp:n syksyn ajan jatkanut kasvu pysähtyi, mutta puolueen kannatus pysyi samoissa lukemissa kuin kuukausi sitten.Vihreiden kannatus hupeni hieman, mutta vihreät piti paikkansa puolueista kolmanneksi suosituimpana. Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, vihreille menisi 15,4 prosenttia äänistä.Vihreiden suosio nousi jyrkästi kesällä ja oli ylimmillään elokuussa 17,5 prosenttia. Kesän jälkeisestä alamäestä huolimatta vihreiden kannatus on merkittävästi suurempaa kuin vielä alkuvuodesta.keskustan kannatuksen pitkään kestänyt alamäki jatkui. Keskusta oli mielipidemittauksessa neljänneksi suosituin puolue 14,8 prosentin kannatuksellaan.Vuosi sitten samaan aikaan keskustaa kannatettiin kuusi prosenttiyksikköä enemmän kuin nyt. Keskustaa kannatettiin näin vähän viimeksi syksyllä 2011.Vasemmistoliiton kannatus jatkoi maltillista nousua. Puolueen kannatus oli 9,3 prosenttia.kannatetaan hieman aikaisempaa vähemmän. Kuukaudessa perussuomalaisten kannatus väheni 0,7 prosenttiyksikköä. Heitä äänestäisi nyt 8 prosenttia suomalaisista.Perussuomalaisista kesällä irtautuneiden sinisten kannatus on pysynyt ennallaan ja hyvin pienenä. Sinisiä äänestäisi 1,6 prosenttia suomalaisista. Oikeusministeriö hyväksyi siniset puoluerekisteriin marraskuussa, ja lauantaina siniset pitävät ensimmäisen puoluekokouksensa Tampereella.Rkp:n kannatus oli 4,4 prosenttia ja kristillisdemokraattien 3,3 prosenttia. Kummankin kannatus pysyi ennallaan verrattuna edelliseen mittauskertaan.kannatettiin yhteensä hiukan enemmän kuin kuukausi sitten.Edellisellä mittauskerralla hallituksessa olevien puolueiden yhteenlaskettu kannatus oli 38,1 prosenttia. Nyt hallituksen kannatus nousi 38,6 prosenttiin.Epätietoisia on 34 prosenttia, mikä on prosenttiyksikön pitkän aikavälin keskiarvoa enemmän. Epätietoisilla tarkoitetaan niitä, jotka eivät osanneet tai halunneet sanoa, mitä puoluetta äänestäisivät eduskuntavaaleissa. Epätietoisiin laskettiin myös henkilöt, jotka sanoivat, etteivät äänestäisi.äänestäjistä 36 prosenttia on erittäin varmoja puoluekannastaan, mikä on muutaman prosenttiyksikön verran vähemmän kuin keskimäärin. Pitkän aikavälin keskiarvo on 39 prosenttia.Täysin varmoja kannattajia on suhteellisesti eniten vasemmistoliittoa äänestävissä. Heistä varmoja on 44 prosenttia.Iso osa kokoomuslaisista (42 prosenttia) ja perussuomalaisista (41 prosenttia) on täysin varmoja puoluekannastaan.Vähiten täysin varmoja äänestäjiä oli vihreillä. Puolueen äänestämisestä oli täysin varmoja 29 prosenttia.