Sinnikäs tee se itse -henkilö kiinnittelee aidonnäköisiä liikennemerkkejä Mellunmäessä – ”En ymmärrä yhtään”, hämmästelee kaupungin työntekijä

Päivän lehti 14.12.2017

Sinnikäs tee se itse -henkilö kiinnittelee aidonnäköisiä liikennemerkkejä Mellunmäessä – ”En ymmärrä yhtään”,

Helsingin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sallatunturintielle

Ammattilaisen silmään

”Jos toiminta menee aivan villiksi, niin silloin teemme ilmoituksen poliisille.”

Kemppainen muistuttaa

Liikennemerkkeihin muutoksia

Mellunmäessä operoi salamyhkäinen henkilö, joka käy tuntemattomasta syystä lisäilemässä luvattomia lisäkilpiä Sallatunturintiellä seisovaan liikennemerkkiin.Toiminta vaikuttaa sinnikkäältä, sillä kaupunki on joutunut jo ainakin kahdesti poistamaan ylimääräisen osan samasta pysäköintikieltomerkistä. Molemmilla kerroilla tolppaan on ruuvattu sangen aidonnäköinen lisäkilpi, jossa on merkintä ”40 m”.Tolpassa ei virallisesti pitäisi olla muuta kuin pysäköintikieltomerkki ja lisäkilpi, jonka myötä kadunvarressa saa pysäköidä pysäköintikiekon kanssa neljä tuntia kello 6–24.Kun virallisen lisäkilven alle lisää vielä 40 metriä -merkinnän, on seurauksena mitä todennäköisimmin ainakin hämmennystä autoilijoiden keskuudessa.”En ymmärrä yhtään. En jaksa ymmärtää”, Kemppainen sanoo.Hän tuntee Mellunmäen tilanteen hyvin. Vastaavanlaista omatoimisuutta harrastetaan Kemppaisen mukaan silloin tällöin myös muualla.kuin tyhjästä ilmestyneet lisäkilvet ovat Kemppaisenkin mukaan laadukkaampaa sarjaa kuin perinteiset tee se itse -kylttiviritelmät.”Ne on teetetty ihan selkeästi jossain paikassa, joka valmistaa oikeita liikennemerkkejä”, Kemppainen arvioi.osuu kuitenkin outous.”Sehän tarkoittaa etäisyyttä kohteeseen. Siinä pitäisi olla 40 metriä ja nuoli, jos ihan tarkkaan katsotaan”, Kemppainen analysoi.Näin siis siinä tapauksessa, jos 40 m -merkinnällä on haettu sitä, että merkin vaikutusalue alkaisi tolpan kohdalta. Tällöin pysäköinti olisi vapaata 40 metrin jälkeen., että luvattomasti viritellyt liikennemerkit ehtivät harvemmin olla kovinkaan kauan sijoillaan. Kaupungilla on hänen mukaansa tarkka tieto, mitä liikennemerkkejä pitää olla missäkin. Oudoista muutoksista myös mitä luultavimmin tehdään valituksia varsin herkästi.Stara ei ole toistaiseksi tehnyt Mellunmäessä vaikuttavasta liikennemerkin lisävarustelijasta poliisiasiaa.”Jos toiminta menee aivan villiksi, niin silloin teemme ilmoituksen poliisille.”kaipaavia ihmisiä Kemppainen neuvoo ottamaan yhteyttä kaupunkiin. On liikennesuunnittelijoiden asia arvioida, minkälaiset järjestelyt toimivat parhaiten missäkin.Nyrkkisääntönä voi siis pitää sitä, että liikennemerkkejä ei koskaan pidä mennä muuttelemaan omin päin – vaikka tarkoitus olisi mahdollisesti kuinka hyvä tahansa.