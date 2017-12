Superpesiksessä vakava laiminlyönti – Oulun Lippo jätti pelaajiensa vakuutukset maksamatta, myös palkkoja ja veroja on rästissä

Päivän lehti 14.12.2017

Superpesiksessä vakava laiminlyönti – Oulun Lippo jätti pelaajiensa vakuutukset maksamatta, myös palkkoja ja v

Parhaiten

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Vakavat

Vakuutusten

Pesäpalloliitossa

Lippo

Palkkarästejä

Pesisliikkeen

”Talous on kääntynyt”