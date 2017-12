Päivän lehti 14.12.2017

Keskiviikon laajassa tulospörssissä muun muassa jääkiekkoa, raviurheilua, uintia ja keskeisimpiä rahapelejä

Jalkapallo

Jääkiekko

Jääpallo

Koripallo

Lentopallo

Raviurheilu

Salibandy

Uinti

Rahapelejä

Tv-urheilua

, Abu Dhabi:Miesten seurajoukkueiden MM-turnaus:Al Jazira, Arabiemiraatit–Real Madrid, Espanja 1–2 (1–0)41. Romarinho 1–0, 53. Cristiano Ronaldo 1–1, 81. Gareth Bale 1–2.Real Madrid kohtaa finaalissa brasilialaisen Gremion. Pronssiottelussa pelaavat Al Jazira ja meksikolainen Pachuca. Ottelut pelataan lauantaina 16. joulukuuta.1. erä: 5.36 Alexander Ruuttu (Mikko Nuutinen–Mathew Maione) 0–1 yv, 9.19 Ruuttu (Tommi Jokinen–Otto Leskinen) 0–2.2. erä: 29.38 Mika Partanen (Erik Thorell–Miro Heiskanen) 1–2 yv.42.21 Juuso Könönen (Otto Leskinen-Ville-Vesa Vainiola) 1–3, 49.02 Juha-Pekka Haataja (Jarkko Malinen) 2–3,Jäähyt yhteensä: HIFK 3x2 min=6 min, KalPa 1x2 min=2 min.Maalivahtien torjunnat: Atte Engren HIFK 10+6+7=23 (pois: 57.37–60.00) Niko Hovinen KalPa 12+9+8=29Yleisöä: 6 584.1. erä: 12.33 Sami Sandell (Valtteri Viljanen–Ville Meskanen) 0–1.2. erä: 32.50 Petteri Nikkilä (Jesper Lindgren–Ville Viitaluoma) 1–1 yv.3. erä: 46.31 Otto Koivula (Juhani Tamminen) 1–2.Jäähyt yhteensä: HPK 2x2 min=4 min, Ilves 5x2 min=10 min.Maalivahtien torjunnat: Antti Karjalainen HPK 9+7+3=19 (pois: 57.32–60.00) Riku Helenius Ilves 5+7+7=19Yleisöä: 3 571.1. erä: 3.59 Teemu Suhonen (Teemu Tallberg–Zach Budish) 1–0, 11.17 Budish (Turo Asplund–Tallberg) 2–0, 15.06 Tallberg (Asplund–Suhonen) 3–0.2. erä: 20.29 Joonas Alanne (Mikko Kousa) 3–1.3. erä: 57.49 Miika Roine (Sami Rajaniemi) 4–1 tm.Jäähyt yhteensä: Jukurit 4x2 min=8 min, Pelicans 7x2 min=14 min.Maalivahtien torjunnat: Sami Rajaniemi Jukurit 2+8+10=20 Joona Voutilainen Pelicans 7=7 Janne Juvonen Pelicans 3+6=16 (pois: 57.43–57.49)Yleisöä: 2 634.1. erä: 1.06 Teemu Vuorisalo (Mikko Salmio–Jussi Makkonen) 0–1, Marco Insam (Matti Kuparinen–Matias Varttinen) 0–2, 7.04 Eetu Koski (Lasse Lappalainen) 1–2.2. erä: 29.19 Kim Strömberg (Topi Nättinen–Cody Kuny) 2–2 yv, 37.37 Teemu Vuorisalo (Ville Korhonen–Juuso Walli) 2–3.3. erä: 44.49 Joni Nikko (Kim Strömberg-Brett Carson) 3–3, 50.01 Jussi Makkonen (Mikko Salmio-Antoine Laganiere) 3–4,Jäähyt yhteensä: 0x2 min=0 min, Ässät 3x2 min Ben Blood 5 min Ben Blood 20 min=31 min.Maalivahtien torjunnat: Jussi Markkanen SaiPa 11+7+4=22 (pois: 58.41–60.00) Andreas Bernard Ässät 7+11+8=26Yleisöä: 2 760.1. erä: 2.30 Jani Tuppurainen (Ossi Ikonen–Nolan Yonkman) 0–1, 6.39 Markus Nenonen (Joonas Komulainen–Joni Tuulola) 1–1 yv.2. erä: 30.08 Jerry Turkulainen (Henri Kanninen–Antti Suomela) 1–2 yv, 34.58 Jesse Paukku (Tommi Tikka) 2–2, 36.23 Joel Kiviranta (Antti Kalapudas–Aleksi Ainali) 3–2.3. erä: 59.25 Tomi Körkkö (Joonas Komulainen-Ari Gröndahl) 4–2 tm.Jäähyt: 47.24 Aleksi Ainali Sport 2 min, 55.58 Jani Tuppurainen JYP 10 min.Maalivahtien torjunnat: Mika Järvinen Sport 16+10+9=35 Juho Olkinuora JYP 8+6+4=18 (pois: 59.08–59.25)Yleisöä: 2 346.1. erä: 4.00 Niko Ojamäki (Jan-Mikael Järvinen–Teemu Nurmi) 1–0 yv.2. erä: 27.52 Jere Karjalainen (Otso Rantakari) 2–0, 31.45 Ojamäki (Otto Rauhala–Rantakari) 3–0 sr.3. erä Maaliton.Jäähyt yhteensä: Tappara 1x2 min=2 min, KooKoo 6x2 min=12 min.Maalivahtien torjunnat: Dominik Hrachovina Tappara 15+7+1=23 Juha Järvenpää KooKoo 9+8+9=26Yleisöä: 4 320.ottelut: 15.12. Sport–Tappara, Ilves–TPS, Lukko–HIFK, Pelicans–Kärpät, Ässät–Jukurit, JYP–HPK.Tshekki–Suomi ja. 3–2 (0–2, 0–0, 2–0, 1–0)1. erä: 5.45 Sakari Manninen 0–1, 19.09 Joonas Kemppainen (Julius Junttila) 0–2 yv.Jäähyt: 4.10 Petr Koukal T 2 min, 4.34 Jarno Koskiranta S 2 min, 18.42 Tomas Kundratek T 2 min.2. erä: maaliton.Jäähyt: 25.42 Michal Vondrka T 2 min, 29.01 Atte Ohtamaa S 2 min, 35.51 Petri Kontiola S 2 min, 39.15 Michal Repik T 2 min.3. erä: 52.15 Martin Ruzicka (Andrej Nestrasil–Martin Erat) 1–2 yv, 53.37 Ruzicka (Tomas Mertl–Milan Doudera) 2–2.Jäähyt: 48.25 Petr Holik T 2 min, 51.29 Antti Pihlström S 2 min.Jatkoaika: 61.04 Ruzicka (Ondrej Nemec–Erat) 3–2.Jäähyt: 60.19 Kemppainen 2 min.Jäähyt yht: Tshekki 5x2 min, Suomi 5x2 min.Maalivahtien torjunnat: Dominik Furch 9+6+3+0=18, Mikko Koskinen Suomi 5+5+13+0=23.IPK–LeKi vl. 2–3 (0–1, 0–1, 2–0, 0–0, 0–1)Hermes–KeuPa HT 2–7 (0–4, 0–0, 2–3)SaPKo–Ketterä 2–5 (2–2, 0–1, 0–2)Peliitat–K-Vantaa 2–5 (1–2, 0–3, 1–0)RoKi–Jokipojat ja. 4–5 (1–1, 2–2, 1–1, 0–1)TuTo Hockey–Espoo United 4–2 (0–0, 3–1, 1–1): Buffalo–Ottawa 3–2 (0–0, 3–0, 0–2), B: Rasmus Ristolainen 0+2. New Jersey–Los Angeles 5–1 (2–0, 2–0, 1–1), Philadelphia–Toronto 4–2 (1–1, 0–1, 3–0), Washington–Colorado 5–2 (1–0, 1–1, 3–1), C: Mikko Rantanen 0+1. Columbus–Edmonton 2–7 (0–1, 0–4, 2–2), C: Markus Nutivaara 0+1, Joonas Korpisalo 10/12 torjuntaa, E: Jesse Puljujärvi 1+1.St. Louis–Tampa Bay 0–3 (0–1, 0–0, 0–2), Minnesota–Calgary vl. 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 1–0), Chicago–Florida ja. 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 1–0), F: Aleksander Barkov 0+1. Las Vegas–Carolina vl. 2–3 (0–1, 2–1, 0–0, 0–0, 0–1), L: Erik Haula 0+1.: Naisten kansainvälinen turnaus:Japani–Saksa vl. 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–0, 0–1)Ruotsi–Venäjä 1–4 (0–3, 0–0, 1–1): Veiterä–HIFK12–3 (5–0), Akilles–WP 35 6–3 (3–3).Korisliiga: Kauhajoki–Espoo United 102–76 (51–32), Kobrat–BC Nokia 70–91 (36–39), Korihait–Helsinki Seagulls 73–109 (32–53), Salon Vilpas–Pyrintö Tre 107–74 (56–38).Mestaruusliiga: Isku–Hurrikaani 1–3 (18–25, 20–25, 25–23, 19–25), Vantaa Ducks–VaLePa 1–3 (25–21, 27–29, 24–26, 21–25).Suomen cup: Etta–PerPo 3–1 (24–26, 28–26, 25–22, 25–23). Etta välieriin.Leka Volley–Sampo 3–2 (25–20, 24–26, 25–22, 20–25, 15–10). Sampo välieriin.: Toto 65:4. lähtö, Toto 65-1, lv 2100 m Isokenkä: 1) Grainfield Oliver/Jukka Torvinen 17,3a (4,59), 2) Express Duo 17,4a (7,55).3) Bosses Lily 17,5a (2,23).4) Bret Boko 17,5a (4,9).poissa: 6, 9, 11. Toto (4-5-2): 4,59 1,83-1,66-1,32 14,58.5. lähtö, Toto 65-2, lv 2100 m: 1) Joe Di Maggio/Kari Rosimo 14,9a (4,51), 2) Elliot Boko 15,0a (2,19).3) Sacramento S 15,4a (22,19).4) Fine By Me 15,6a (10,71). Toto (4-1-2): 4,51 1,54-1,36-2,88 5,28.6. lähtö, Toto 65-3 Toto4-1, lv 2100 m Crillo Top Stakes -finaali, en. 25 000e: 1) Beatboxer/Jarmo Villanen 16,5a (36,2), 2) Partytime 16,7a (29,59).3) Lady Redcap 16,8a (11,31).4) Callaway Scoop 16,8a (11,35). Toto (8-4-9): 36,20 8,16-6,82-3,42 345,30. Toto4 voitto-osuus: 99,20.7. lähtö, Toto 65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 3100 m Karanor Teräsmiesliiga: 1) Jugador/Olli Koivunen 19,1 (21,24), 2) Guido di Quattro* 19,8 (3,04).3) Al E.Gador Zet 20,2 x (8,45).4) Colorado Ecus* 20,4 (6,85).poissa: 11, 14. Toto (13-2-3): 21,24 3,14-1,68-3,04 25,26. Toto4 voitto-osuus: 632,00. Troikka: 306,78.8. lähtö, Toto 65-5 Toto4-3 DUO-1, sh 2100 m: 1) Köppinen/Ari Moilanen 26,0 (1,55), 2) Ekosan 27,8 (5,83).3) Virin Eko 28,2 (24,03).4) Ekin Toive 27,7 (28,77).poissa: 4. Toto (16-5-7): 1,55 1,20-1,94-2,04 6,22. Toto4 voitto-osuus: 681,90.9. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Axel Foley/Tommi Kylliäinen 16,6a (2,3), 2) Piedmont 16,9a (33,21).3) Luxorious Lord 17,0a (17,78).4) Cool Conclusion 17,0a (5,47).poissa: 1. Toto (8-3-10): 2,30 1,60-4,65-3,51 27,94. Toto4 voitto-osuus: 893,60. Troikka: 339,07. Päivän Duo: 16-8, kerroin: 3,54.10. lähtö, lv 2100 m: 1) Let's Get Loud/Seppo Markkula 20,3 (8,7), 2) Gladstone Comery 20,9 (7,55).3) Arctic Skipper 21,0 (34,1).4) Here Comes Marty 20,4 (14,38).poissa: 6, 10, 11. Toto (2-3-1): 8,70 2,76-2,03-3,58 10,78.Toto4 pelivaihto 39868,90 e, voitto-osuus 893,60 eToto65 pelivaihto 349801,92 e, voitto-osuus 4877,40 ePelivaihto 657394,92 e, yleisöä 958liiga: SB Welhot–LASB 2–9 (1–2, 0–1, 1–6).liiga: ÅIF–SB-Pro 4–13 (0–4, 0–5, 4–4).: Lyhyen radan (25 m) EM-kilpailut:1. kilpailupäivä:Loppukilpailut:Naiset:50 m ru: 1) Ruta Meilutyte Liettua 29,36, 2) Jenna Laukkanen Suomi 29,54 (SE), 3) Sophie Hansson Ruotsi 29,77, 4) Dominika Sztandera Puola 29,82, 5) Hrafnhild Luthersdottir Islanti 30,03, 6) Arianna Castiglioni Italia 30,06, 7) Fanny Lecluyse Belgia 30,11, 8) Natalia Ivanejeva Venäjä 30,31.400 m sku: 1) Katinka Hosszu Unkari 4.24,78, 2) Lara Grangeon Ranska 4.28,77, 3) Fantine Lesaffre Ranska 4.30,68, 4) Ilaria Cusinato Italia 4.32,85, 5) Africa Zamorano Espanja 4.35,45, 6) Victoria Kaminskaja Portugali 4.36,19, 7) Boglarka Kapas Unkari 4.38,08, 8) Emily Large Britannia 4.39,01.Miehet:50 m ru: 1) Fabio Scozzoli Italia 25,62, 2) Kirill Prigoda Venäjä 25,68, 3) Adam Peaty Britannia 25,70, 4) Fabian Schwingenschlögl Saksa 25,99, 5) Ilja Shimanovitsh Valko-Venäjä 26,02, 6) Peter John Stevens Slovenia 26,11, 7) Juseyin Emre Sakci Turkki 26,19, 8) Nicolo Martinenghi Italia 26,48.200 m su: 1) Kliment Kolehsnikov Venäjä 1.48,02, 2) Radoslaw Kawecki Puola 1.48,46, 3) Danas Rapsys Liettua 1.49,06, 4) Yakov Yan Toumarkin Israel 1.51,05, 5) Anton L Loncar Kroatia 1.51,67, 6) Mikita Tshmih Valko-Venäjä 1.52,04, 7) David Foldhazi Unkari 1.52,92, 8) Christian Diener Saksa 1.53,41.400 m vu: 1) Aleksandr Krasnih Venäjä 3.35,51, 2) Peter Bernek Unkari 3.37,14, 3) Henrik Christiansen Norja 3.38,63, 4) Victor Johansson Ruotsi 3.39,35, 5) Filip Zaborowski Puola 3.39,84, 6) Vjatsheslav Andrusenko Venäjä 3.40,70, 7) Ferry Weertman Hollanti 3.42,00, 8) Adam Paulsson Ruotsi 3.43,63.4x50 m vuv: 1) Venäjä 1.23,23 (Kliment Koleshnikov, Vladimir Morozov, Sergei Fesikov, Mihail Vekovishtshev), 2) Italia 1.23,67, 3) Puola 1.24,44, 4) Hollanti 1.24,61, 5) Serbia 1.25,55, 6) Unkari 1.25,55, 7) Belgia 1.25,92, 8) Ruotsi 1.26,09.Suomalaisten välierät:Naiset:50 m ru: 1) Ruta Meilutyte Liettua 29,72, 2) Sophie Hansson Ruotsi 29,85, 3) Jenna Laukkanen Suomi 29,90, 4) Dominika Sztandera Puola 29,95, 5) Arianna Castiglioni Italia 30,01,...10) Ida Hulkko Suomi 30,24.Hulkko karsiutui.100 m su: 1) Kira Toussaint Hollanti 56,80, 2) Katinka Hosszu Unkari 56,88, 3) Maria Kameneva Venäjä 57,45, 4) Daryna Zevina Ukraina 57,46, 5) Mie Nielsen Tanska 57,71,...12) Mimosa Jallow Suomi 58,30.Jallow karsiutui.Miehet:50 m ru: 1) Kirill Prigoda Venäjä 25,72 (siv. EE), 2) Fabio Scozzoli Italia 25,74, 3) Adam Peaty Britannia 25,81, 4) Ilja Shimanovitsh Valko-Venäjä 25,96, 5) Peter John Stevens Slovenia 25,97,...14) Andrei Tuomola Suomi 26,77.Tuomola karsiutui.Suomalaisten alkueriä:Naiset:50 m ru: 1) Ida Hulkko Suomi 29,85, 2) Jenna Laukkanen Suomi 29,93, 3) Ruta Meilutyte Liettua 30,03, 4) Sophie Hansson Ruotsi 30,08, 5) Veera Kivirinta Suomi 30,10, 6) Arianna Castiglioni Italia 30,12,...38) Marlene Niemi Suomi 31,43.Hulkko ja Laukkanen jatkoon. Kivirinta karsiutui, koska vain kaksi saman maan urheilijaa selviytyy jatkoon. Myös Niemi karsiutui.100 m su: 1) Katinka Hosszu Unkari 56,78, 2) Kira Toussaint Hollanti 57,41, 3) Maria Kameneva Venäjä 57,62, 4) Silvia Scalia Italia 57,91, 5) Federica Pellegrini Italia 57,95,...12) Mimosa Jallow Suomi 58,63, 33) Vilma Oura Suomi 1.00,92, 37) Nea-Amanda Heinola Suomi 1.01,17, 41) Lotta Upanne Suomi 1.01,66.Jallow jatkoon, Oura, Heinola ja Upanne karsiutuivat.400 m sku: 1) Katinka Hosszu Unkari 4.27,45, 2) Fantine Lesafre Ranska 4.32,91, 3) Lara Grangeon Ranska 4.33,63, 4) Ilaria Cusinato Italia 4.34,68, 5) Africa Zamorano Sanz Espanja 4.37,71,...14) Vilma Ruotsalainen Suomi 4.45,70, 18) Laura Lahtinen Suomi 4.52,58.Ruotsalainen ja Lahtinen karsiutuivat.Miehet:50 m ru: 1) Fabio Scozzoli Italia 25,90, 2) Adam Peaty Britannia 25,94, 3) Kirill Prigoda Venäjä 26,03, 4) John Peter Stevens Slovenia 26,05, 5) Ilja Shjmanovitsh Valko-Venäjä 26,15,...11) Andrei Tuomola Suomi 26,63, 27) Ari-Pekka Liukkonen Suomi 27,12, 39) Teemu Vuorela Suomi 27,57.Tuomola jatkoon, Liukkonen ja Vuorela karsiutuivat.100 m pu: 1) Piero Codia Italia 50,40, 2) Konrad Czerniak Puola 50,48, 3) Hryhory Pekarski Valko-Venäjä 50,57, 4) Aleksander Sadovnikov Venäjä 50,74, 5) Laszlo Cseh Unkari 50,80,...30) Riku Pöytäkivi Suomi 52,12, 43) Anton Herrala Suomi 52,81, 50) Jaakko Rautalin 53,67, 52) Niko Mäkelä Suomi 53,81.Suomalaiset karsiutuivat.4 x 50 m vu-viesti: 1) Italia 1.25,33, 2) Hollanti 1.25,40, 3) Venäjä 1.25,49, 4) Unkari 1.26,04, 5) Serbia 1.26,06,...9) Suomi (Andrei Tuomola, Ari-Pekka Liukkonen, Anton Herrala, Riku Pöytäkivi) 1.26,52.Suomi karsiutui.Päiväarvonta (13.12.): 6, 7, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 55, 62, 63, 64. Kunkkunumero: 41.Ilta-arvonta (13.12.): 1, 2, 3, 10, 14, 17, 20, 25, 27, 28, 30, 38, 40, 41, 42, 59, 63, 65, 68, 70. Kunkkunumero: 59.Myöhäisarvonta (13.12.): 1, 4, 5, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 40, 41, 44, 48, 55, 58, 69. Kunkkunumero: 24.(13. 12.): 3 7 0 6 7 7 6.Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.Päänumerot (13.12.): 2, 9, 26, 28, 32, 37. Vikingnumero: 4. Plusnumero: 4.Voitonjako: 6+1 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 266 695,50 e, 5+1 oikein 7 486,50 e, 5 oikein 1 363,90 e, 4+1 oikein 46,80 e, 4 oikein 25,10 e, 3+1 oikein 7,50 e, 3 oikein 4,00 ePlusnumero (viisinkertaistaa voiton): 6 oikein 0,00 e, 5+1 oikein 0,00 e, 5 oikein 0,00 e, 4+1 oikein 234,00 e, 4 oikein 125,50 e, 3+1 oikein 37,50 e, 3 oikein 20,00 e, Plus oikein 5,00 e15.15 Ampumahiihdon mc: N 7,5 km, Annecy18.00 Euro Hockey Tour: Venäjä-Ruotsi20.00 Uinnin EM03.00 NBA: Cleveland-LA Lakers19.00 Ravit: Toto 4, Lahti15.15 Ampumahiihdon mc: N 7,5 km, Annecy20.45 Snooker: Scottish Open15.00 Snooker: Scottish Open03.25 NFL: Indianapolis-Denver13.30 F1-veneet: Aika-ajot, Sharjah21.45 Koripallon Euroliiga: Real Madrid-Barcelona03.05 NHL: Winnipeg-Chicago03.05 NHL: Minnesota-Toronto02.05 NHL: Philadelphia-Buffalo05.05 NHL: Vegas-Pittsburgh02.05 NHL: Boston-Washington05.05 NHL: Vegas-Pittsburgh07.00 Asian Tour: Indonesian Masters