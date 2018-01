Metsää tuhoava tykkylumi aiheuttaa miljoonavahingot Kainuussa – ja pahempaa voi olla luvassa: ”Tämä on täysi katastrofi”

Päivän lehti 15.1.2018

Metsää tuhoava tykkylumi aiheuttaa miljoonavahingot Kainuussa – ja pahempaa voi olla luvassa: ”Tämä on täysi k

Epämääräinen rätinä. Jos on aivan hiljaa, se tarttuu korvaan kuin mato. Kainuussa puilla on monin paikoin poikkeuksellisen raskas taakka, joka on muodostunut tykkylumesta ja jäätyneestä vedestä. Puiden rätinä tuulessa on pahaenteinen ääni, sillä se tarkoittaa niiden olevan vaarassa katketa.