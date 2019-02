Päivän lehti 15.2.2019

Iiro Rantala säveltää taas räppäävälle Ristolle

Iiro Rantala on palannut Risto räppääjä -elokuvien säveltäjäksi ja ehtii elokuvan mittaan yllättää parikin kertaa uudella lastenmusiikillaan. Mukana on entistä enemmän musikaalimaisuutta ja vakaviakin tuntoja. ”Biisejä on enemmän ja muuta musiikkia vielä enemmän kuin aikaisemmissa räppääjissä.