Päivän lehti 15.2.2019

Perjantain tv-elokuvia

Ruusu ja kulkuri ★ (Suomi 1948) Ilmari Unho ohjasi oopperalaulaja Abraham Ojanperän (1856–1916) elämäkerran. Pääosassa on Unto Salminen. (K7) TV1 klo 13.15 Margin Call ★★★ (USA 2011) Investointipankki on vaarassa kaatua. J.C.