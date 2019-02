Päivän lehti 15.2.2019

Stockmannin vaihtoehdot ovat vähissä – Nämä asiat yhtiö voisi vielä tehdä, jos se haluaa pelastaa itsensä

On yksi mies, jonka puoleen käännytään, kun toivotaan ihmettä. Se on teollisuusneuvos Lauri Ratia. Hän on saanut kuuden viime vuoden aikana melkoisen supermiehen maineen.