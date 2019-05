Päivän lehti 15.5.2019

Solistivieraana Elsa Saisio

Laululavaklubi on Lavaklubin uusi lauluiltasarja, jota isännöi pianisti-kapellimestari Lasse Hirvi. Ensimmäinen solistivieras on näyttelijä-laulaja Elsa Saisio. Ohjelmistossa on kotimaisten ja kansainvälisten lauluntekijöiden musiikkia ja musikaalisävelmiä Saision uran varrelta.